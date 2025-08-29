Lecce-Milan, Tare: “Stiamo valutando uno scambio Gimenez-Dovbyk. Su Musah…”

Dovbyk può arrivare al posto di Gimenez? "Numericamente come siamo a desso penso di sì. Però stiamo valutando anche un'alternativa di uno scambio con Gimenez: se sarà fattibile lo sapremo dopo la partita. Tenerli insieme? Non sarà possibile, giocando una partita a settimana dobbiamo avere una rosa giusta: solo nel caso di uno scambio, altrimenti rimarremo così come siamo"
Se è arrivata una risposta da Akanj: "Ancora no ma questo cambio di modulo negli ultimi giorni ci ha messo un po' in difficoltà: dobbiamo essere bravi nelle ultime 72 ore di portare un giocatore di esperienza: Akanji ce l'ha e ha anche la qualità per giocare nel Milan"
Su quale sia il problema della difesa "Abbiamo analizzata bene anche con Max tre mesi fa e adesso, vedendo i due gol subiti con la Cremonese: siamo tornati nell'anno passato dove i gol presi erano frutto di disattenzioni e marcature. Perciò abbiamo deciso di fare questo cambio di modulo per dare più sicurezza e garanzia alla squadra"
Sull'esordio con la Cremonese: "Spiazzato? Traumatizzato. Tutto un risultato del genere. È stata una settimana da incubo: dobbiamo vincere perché vincere ci dà tranquillità e sicurezza. Dobbiamo essere brai perché i tifosi del Milan meritano una squadra competitiva. La società ci ha messo in condizione di completare la rosa: dobbiamo essere bravi e umili. Stasera dobbiamo vincere a tutti i costi"
Su Musah: "Lo valutiamo dopo la partita. Abbiamo un accordo con l'Atalanta ma l'infortunio di Jashari ha complicato la situazione: la decisione verrà presa domani"
