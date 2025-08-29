Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Lecce-Milan, Tare: “Stiamo valutando uno scambio Gimenez-Dovbyk. Su Musah…”

LECCE-MILAN

Lecce-Milan, Tare: “Stiamo valutando uno scambio Gimenez-Dovbyk. Su Musah…”

Lecce-Milan, Tare: “Stiamo valutando uno scambio Gimenez-Dovbyk. Su Musah…” - immagine 1
Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su Nkunku e la sua posizione: "La cosa più difficile come sempre è fare la scelta giusta. È sempre stato nei nostri radar e abbiamo provato a completare il reparto in avanti soprattutto dopo l'inofrtunio di Rafa si è vista una mancanza per quanto riguarda la velocità: per questo abbiamo preso in considerazione di fare questa operazione. Fino a 3-4 giorni fa non era possibile perché i costi erano completamente diversi, poi abbiamo approfittato della situazione che ha avuto con il Chelsea e siamo stati bravi a concludere"

LEGGI ANCHE

Dovbyk può arrivare al posto di Gimenez? "Numericamente come siamo a desso penso di sì. Però stiamo valutando anche un'alternativa di uno scambio con Gimenez: se sarà fattibile lo sapremo dopo la partita. Tenerli insieme? Non sarà possibile, giocando una partita a settimana dobbiamo avere una rosa giusta: solo nel caso di uno scambio, altrimenti rimarremo così come siamo"

Se è arrivata una risposta da Akanj: "Ancora no ma questo cambio di modulo negli ultimi giorni ci ha messo un po' in difficoltà: dobbiamo essere bravi nelle ultime 72 ore di portare un giocatore di esperienza: Akanji ce l'ha e ha anche la qualità per giocare nel Milan"

Su quale sia il problema della difesa "Abbiamo analizzata bene anche con Max tre mesi fa e adesso, vedendo i due gol subiti con la Cremonese: siamo tornati nell'anno passato dove i gol presi erano frutto di disattenzioni e marcature. Perciò abbiamo deciso di fare questo cambio di modulo per dare più sicurezza e garanzia alla squadra"

Sull'esordio con la Cremonese: "Spiazzato? Traumatizzato. Tutto un risultato del genere. È stata una settimana da incubo: dobbiamo vincere perché vincere ci dà tranquillità e sicurezza. Dobbiamo essere brai perché i tifosi del Milan meritano una squadra competitiva. La società ci ha messo in condizione di completare la rosa: dobbiamo essere bravi e umili. Stasera dobbiamo vincere a tutti i costi"

Su Musah: "Lo valutiamo dopo la partita. Abbiamo un accordo con l'Atalanta ma l'infortunio di Jashari ha complicato la situazione: la decisione verrà presa domani"

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Lecce-Milan in diretta tv o streaming >>>

Leggi anche
Lecce-Milan, Sticchi Damiani: “Camarda gioca, è un grande talento”
Lecce-Milan, Di Francesco: “Non si può pretendere troppo da Camarda”

© RIPRODUZIONE RISERVATA