LECCE-MILAN

Dove vedere Lecce-Milan in diretta tv o streaming: Sky o DAZN?

Alle ore 20:45 c'è Lecce-Milan a 'San Siro'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet
A che ora gioca il Milan oggi?

Lecce-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'Via del Mare' di Lecce, la sfida Lecce-Milan, valevole per la 2^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha già debuttato in stagione, battendo per 2-0 il Bari nei trentaduesimi di Coppa Italia, ma perdendo in Serie A 1-2 contro la Cremonese. Il Lecce di Di Francesco ha pareggiato 0-0 la prima in casa del Genoa.

Lecce-Milan, ecco dove seguirla in tv

Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Lecce-Milan è una partita che sarà trasmessa in diretta co-esclusiva su 'DAZN' e 'Sky'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Lecce-Milan sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e Sky Sport 4K (canale 251).

Ecco dove seguire invece Lecce-Milan su internet in streaming

Lecce-Milan, però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'. Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

Partita visibile in streaming anche su 'NOW' e 'Sky Go'.

