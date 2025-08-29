Pianeta Milan
LECCE-MILAN

Lecce-Milan, Sticchi Damiani: “Camarda gioca, è un grande talento”

 Saverio Sticchi Damiani Presidente Lecce (getty images)
Saverio Sticchi Damiani, dirigente giallorosso, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026
Saverio Sticchi Damiani, dirigente giallorosso, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

MERCATO – «Abbiamo preso Stulic poche ore fa, abbiamo finito il nostro calciomercato anche se staremo sempre vigili».

CAMARDA – «Camarda gioca, l’abbiamo lasciato tranquillo questa settimana. Questo è un ambiente familiare e professionale. Lui è ancora molto giovane ma è un grande talento».

