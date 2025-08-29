Lecce-Milan, Saelemaekers: “Abbiamo lavorato tanto e oggi siamo qua molto determinati”

Che clima si è respirato in settimana?
"Ovviamente noi abbiamo grandi aspettative ed eravamo un po' delusi ma abbiamo analizzato bene i nostri errori: abbiamo lavorato tanto e oggi siamo qua molto determinati"
LECCE-MILAN
Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sul giocare come seconda punta: "Penso che per me non è un problema. La cosa più importante è lavorare duro per avere il posto nella squadra titolare: oggi ho la fortuna di averlo e oggi darò tutto per aiutare la squadra"
