Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Lecce-Milan, Saelemaekers: “Abbiamo lavorato tanto e oggi siamo qua molto determinati”

LECCE-MILAN

Lecce-Milan, Saelemaekers: “Abbiamo lavorato tanto e oggi siamo qua molto determinati”

Lecce-Milan, Saelemaekers: “Abbiamo lavorato tanto e oggi siamo qua molto determinati” - immagine 1
Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul giocare come seconda punta: "Penso che per me non è un problema. La cosa più importante è lavorare duro per avere il posto nella squadra titolare: oggi ho la fortuna di averlo e oggi darò tutto per aiutare la squadra"

LEGGI ANCHE

Che clima si è respirato in settimana?

"Ovviamente noi abbiamo grandi aspettative ed eravamo un po' delusi ma abbiamo analizzato bene i nostri errori: abbiamo lavorato tanto e oggi siamo qua molto determinati"

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Lecce-Milan in diretta tv o streaming >>>

Leggi anche
Lecce-Milan, Saelemaekers: “Fiduciosi di far meglio rispetto alla Cremonese”
Lecce-Milan, Sticchi Damiani: “Di Francesco può far crescere Camarda”

© RIPRODUZIONE RISERVATA