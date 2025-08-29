Lecce-Milan, Sticchi Damiani: “Di Francesco può far crescere Camarda”

Che rapporto c’è con Pantaleo Corvino (il direttore sportivo)? "Rapporto di piena fiducia. Una figura che ho fortemente voluto, questo è il sesto anno insieme. Volevo tornasse a casa, in Salento. È un grandissimo dirigente. Ci sentiamo sempre, condivisione quotidiana su tutto. Lui ha la sfera dell’intravedere, non posso che fidarmi delle sue conoscenze e del suo intuito. I numeri sono dalla sua parte".