Lecce-Milan, Sticchi Damiani: “Di Francesco può far crescere Camarda”

Che rapporto c’è con Pantaleo Corvino (il direttore sportivo)? "Rapporto di piena fiducia. Una figura che ho fortemente voluto, questo è il sesto anno insieme. Volevo tornasse a casa, in Salento. È un grandissimo dirigente. Ci sentiamo sempre, condivisione quotidiana su tutto. Lui ha la sfera dell’intravedere, non posso che fidarmi delle sue conoscenze e del suo intuito. I numeri sono dalla sua parte".
Fiducia a Di Francesco? Posto giusto per Camarda? "La scelta di Di Francesco è stata ponderata. Abbiamo grande fiducia. Una scelta che viene da lontano anche per il suo modo di giocare. Per questo riteniamo che sia l’allenatore giusto, con cultura del lavoro e un ottimo staff. Fa crescere bene i giovani. Per questo penso che il Milan si sia fidato".
