Lecce-Milan, Ramadani: “Modric è una leggenda ma io voglio fare risultato”

Ylber Ramadani, giocatore giallorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026
Ylber Ramadani, giocatore giallorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Marco Russo, giornalista di 'DAZN', gli ha chiesto: "Ti trovi di fronte Modric, una leggenda assoluta del calcio, ancora di più per un centrocampista come te. Al primo pallone, entri subito o rispetto?".

La risposta di Ramadani: "In campo non rispetto nessuno, ho giocato con Modric all’Europeo un anno e mezzo fa. È una leggenda ma io oggi voglio fare risultato".

