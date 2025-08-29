Lecce-Milan, Saelemaekers: “Fiduciosi di far meglio rispetto alla Cremonese”

"La sconfitta di sabato? Brutto perdere così, eravamo tristi e arrabbiati. Ciò che non ha funzionato a 'San Siro' dovremo migliorarlo già da stasera", ha chiosato Saelemaekers.
LECCE-MILAN
Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
"Siamo pronti e fiduciosi di poter far meglio rispetto alla brutta partita contro la Cremonese, abbiamo lavorato bene e siamo concentrati solo su stasera".
"La sconfitta di sabato? Brutto perdere così, eravamo tristi e arrabbiati. Ciò che non ha funzionato a 'San Siro' dovremo migliorarlo già da stasera", ha chiosato Saelemaekers.
