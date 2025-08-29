Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Lecce-Milan, Saelemaekers: “Fiduciosi di far meglio rispetto alla Cremonese”

LECCE-MILAN

Lecce-Milan, Saelemaekers: “Fiduciosi di far meglio rispetto alla Cremonese”

Lecce-Milan, Saelemaekers: 'Fiduciosi di far meglio rispetto alla Cremonese'
Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Lecce-Milan, così Saelemaekers nel pre-partita di 'DAZN'

—  

"Siamo pronti e fiduciosi di poter far meglio rispetto alla brutta partita contro la Cremonese, abbiamo lavorato bene e siamo concentrati solo su stasera".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Lecce-Milan in diretta tv o streaming >>>

"La sconfitta di sabato? Brutto perdere così, eravamo tristi e arrabbiati. Ciò che non ha funzionato a 'San Siro' dovremo migliorarlo già da stasera", ha chiosato Saelemaekers.

Leggi anche
Lecce-Milan, Sticchi Damiani: “Camarda gioca, è un grande talento”
Lecce-Milan, Di Francesco: “Non si può pretendere troppo da Camarda”

© RIPRODUZIONE RISERVATA