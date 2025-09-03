Milan, Gimenez mostra sui social il suo amore per i colori rossoneri

Santiago Gimenez ha vissuto un'estate molto particolare. Innanzitutto, a livello di campo, ha iniziato ad allenarsi molto dopo i suoi compagni a causa degli impegni con la nazionale messicana. Il suo primo giorno a Milanello è stato il 5 agosto, lo stesso di Luka Modric. Poi, occorre ricordare che è stato al centro di 'rumors' che lo volevano lontano dal Milan dal primo all'ultimo giorno di calciomercato. Ora che il calciomercato è terminato, però, Gimenez è rimasto in rossonero ed è pronto a giocarsi le sue carte dentro lo scacchiere di Allegri. Nel rimanere al Milan è stata decisiva la sua volontà. Non ha mai desiderato niente di meglio che restare nel club dei suoi sogni. Lo ha testimoniato anche stamattina tramite una foto pubblicata sul suo profilo Instagram.