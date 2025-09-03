Milan, Gimenez mostra sui social il suo amore per i colori rossoneri

Santiago Gimenez ha vissuto un'estate molto particolare. Innanzitutto, a livello di campo, ha iniziato ad allenarsi molto dopo i suoi compagni a causa degli impegni con la nazionale messicana. Il suo primo giorno a Milanello è stato il 5 agosto, lo stesso di Luka Modric. Poi, occorre ricordare che è stato al centro di 'rumors' che lo volevano lontano dal Milan dal primo all'ultimo giorno di calciomercato. Ora che il calciomercato è terminato, però, Gimenez è rimasto in rossonero ed è pronto a giocarsi le sue carte dentro lo scacchiere di Allegri. Nel rimanere al Milan è stata decisiva la sua volontà. Non ha mai desiderato niente di meglio che restare nel club dei suoi sogni. Lo ha testimoniato anche stamattina tramite una foto pubblicata sul suo profilo Instagram.
Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha postato su Instagram una storia che lo ritrae mentre indossa i colori rossoneri fin da bambino
In una storia su Instagram Gimenez ha ripostato un collage di foto che lo ritraggono con la maglia rossonera fin da piccolo. La sua passione per il Milan, dunque, affonda le sue radici indietro nel tempo, fin da quando era un bambino. Inoltre, nel collage c'è anche un selfie con la leggenda rossonera Kakà. In basso, una frase che recita: "Con Dio tutto è possibile".
