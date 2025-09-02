Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Milan, guarda Leao: nuovo look sfoggiato sui social | FOTO

SOCIAL

Milan, guarda Leao: nuovo look sfoggiato sui social | FOTO

Milan, guarda Leao: nuovo look sfoggiato sui social | FOTO
Rafael Leao, attaccante del Milan, ha postato sul social Instagram una serie di foto in cui sfoggia un look tutto nuovo. Ecco di cosa si tratta
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan è partito male in questa stagione perdendo contro la Cremonese in casa. Poi bella prova di squadra nella vittoria contro il Lecce, che lascia la squadra con un buon clima per affrontare la sosta per le nazionali. Tra i giocatori restati a Milano c'è anche Leao.

Milan, Leao: nuovo look

—  

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha postato sul social Instagram una serie di foto in cui sfoggia un look tutto nuovo. Ecco di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE

Rafael Leao è stato il modello di uno shoot fotografico con una nuova acconciatura molto particolare: i suoi dread arrotolati in una sorta di codini sopra la testa. Il portoghese ha posato come modello per tanti capi. Poi nella ultime foto, Leao si è mostrato di nuovo con i dread sciolti. Al rientro in campo lo vedremo con un look diverso? Vedremo cosa Leao avrà in serbo per i suoi tifosi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ecco il nostro voto alla sessione estiva 2025 >>>

L'attaccante portoghese, dopo l'infortunio al polpaccio contro il Bari, dovrebbe tornare in campo contro il Bologna, dopo la sosta per le nazionali.

Leggi anche
Ravezzani: “Milan un mercato addirittura isterico a momenti, ma …”
Lecce-Milan, Gabbia su Instagram: “Vittoria e clean sheet”

© RIPRODUZIONE RISERVATA