Milan, 50 sfumature di Theo Hernandez: tutti i look del terzino francese

Theo Hernandez è un vero e proprio protagonista non solo in campo, ma anche fuori, grazie ai suoi look sempre originali e sorprendenti. Il difensore francese è infatti noto per cambiare spesso acconciatura, suscitando curiosità e attenzione ogni volta che si presenta con un nuovo stile. Recentemente, durante l’andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord a Rotterdam, è stato di nuovo sotto i riflettori grazie ai suoi capelli fucsia. Appena sceso dal pullman della squadra, il suo nuovo look ha subito catturato l’attenzione dei tifosi e dei media.