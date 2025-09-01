Lecce-Milan sembrava essersi messa subito in discesa per i rossoneri. Al 5' Gabbia aveva insaccato in rete con un colpo di testa da corner. Il gol è stato poi annullato per una leggera spinta dello stesso Gabbia ai danni di Coulibaly. Da lì, la partita si è un po' complicata, almeno fino alla fine del primo tempo. Il Lecce, infatti, è riuscito a prendere le misure e a opporre un pressing molto efficace alla manovra rossonera, parecchio macchinosa e poco fluida. Nel secondo tempo il Milan è rientrato bene in campo e ha messo in cassaforte la prima vittoria di questa Serie A. La serata di Matteo Gabbia - nonostante l'amarezza per il gol annullato - è stata positiva. Il numero 46 ha guidato bene la difesa a 3, posizionandosi al centro tra Tomori e Pavlovic. Al termine della gara, l'italiano ha postato su Instagram due scatti del match.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN rubriche milan sui social Lecce-Milan, Gabbia su Instagram: “Vittoria e clean sheet”
SOCIAL
Lecce-Milan, Gabbia su Instagram: “Vittoria e clean sheet”
Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha festeggiato con un post su Instagram la vittoria in Lecce-Milan al 'Via del Mare'
Lecce-Milan, Gabbia festeggia su Instagram
Sul suo profilo social Gabbia ha scritto: "Vittoria e Clean sheet !!! Grandi Ragazzi - Avanti insieme. Forza Milan".
Si tratta di una frase molto semplice. Tuttavia, la sottolineatura del "clean sheet" (ossia la rete inviolata) potrebbe non essere casuale. Il nuovo allenatore Massimiliano Allegri ha spesso sottolineato l'importanza di non prendere gol, aspetto che era mancato nell'esordio contro la Cremonese. Tutta la squadra, dunque, sa bene qual è la direzione indicata dal tecnico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA