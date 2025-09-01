Lecce-Milan, Gabbia su Instagram: “Vittoria e clean sheet”

Lecce-Milan sembrava essersi messa subito in discesa per i rossoneri. Al 5' Gabbia aveva insaccato in rete con un colpo di testa da corner. Il gol è stato poi annullato per una leggera spinta dello stesso Gabbia ai danni di Coulibaly. Da lì, la partita si è un po' complicata, almeno fino alla fine del primo tempo. Il Lecce, infatti, è riuscito a prendere le misure e a opporre un pressing molto efficace alla manovra rossonera, parecchio macchinosa e poco fluida. Nel secondo tempo il Milan è rientrato bene in campo e ha messo in cassaforte la prima vittoria di questa Serie A. La serata di Matteo Gabbia - nonostante l'amarezza per il gol annullato - è stata positiva. Il numero 46 ha guidato bene la difesa a 3, posizionandosi al centro tra Tomori e Pavlovic. Al termine della gara, l'italiano ha postato su Instagram due scatti del match.