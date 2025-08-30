Pianeta Milan
Lecce-Milan, esaudita una richiesta di Allegri: la concretezza

Su La Gazzetta dello Sport di oggi si trova un interessante commento a Lecce-Milan: Allegri ha trovato la concretezza che stava cercando
La sconfitta alla prima di campionato contro la Cremonese aveva gettato molte ombre sul Milan. La vittoria di ieri sera a Lecce, invece, ha placato un po' gli animi. Allegri - che vorrebbe comunque ulteriori rinforzi provenienti dal calciomercato - può essere più sereno. Infatti, come fa notare l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'allenatore ha trovato ciò che stava cercando dalla squadra: la concretezza. Questa parola, insieme al termine 'calma' (tanto cara al tecnico livornese), costituisce la base su cui i rossoneri devono poggiarsi per iniziare a macinare punti. La prestazione di ieri ha dato i primi segnali in questa direzione.

Una parola per Lecce-Milan: concretezza

Sulla rosea si legge: "Il primo successo del Milan nella nuova versione allegriana è frutto della concretezza che a un certo punto della partita riesce a sostituire l’insicurezza. Sembra quasi l’obiettivo nascosto della stagione, anche se è normale che il traguardo sbandierato sia il ritorno nelle coppe europee, possibilmente che si tratti di Champions". Al termine della partita con la Cremonese, Allegri aveva dato il seguente allarme: "non percepiamo il pericolo". Dopo una settimana di lavoro, sono stati fatti dei passi avanti da questo punto di vista.

A Lecce i rossoneri hanno approcciato bene la gara, andando in vantaggio quasi subito con Gabbia. Il gol è poi stato annullato e da quel momento il Milan sembrava in apprensione. I giallorossi avevano preso le misure e il gioco della squadra di Allegri è stato macchinoso, molto poco fluido. Nel secondo tempo, invece, si sono viste cose migliori, oltre alle due reti che hanno deciso la sfida. La pericolosità offensiva è rimasta vincolata ai guizzi di alcuni interpreti: Saelemaekers, Modric e Loftus-Cheek su tutti. Questa, però, non è per forza una brutta notizia. Al rientro dalla sosta Allegri potrà contare sul ristabilito Pulisic (che già ieri ha messo in ghiaccio la partita entrando a gara in corso), su Leao e sul nuovo innesto Nkunku. Insomma, grande qualità al servizio della squadra.

Se si dovesse proseguire sulla strada della concretezza e dell'equilibrio, dell'attenzione e della solidità difensiva, la classe dei giocatori offensivi potrà solo che essere esaltata. Lo ha testimoniato anche Pulisic al termine del match: "l'importante è difendere bene e poi fare gol" - ha detto ai microfoni di 'DAZN'. La mentalità di Allegri si sta già diffondendo in tutto il gruppo squadra.

