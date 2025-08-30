Lecce-Milan, esaudita una richiesta di Allegri: la concretezza

A Lecce i rossoneri hanno approcciato bene la gara, andando in vantaggio quasi subito con Gabbia. Il gol è poi stato annullato e da quel momento il Milan sembrava in apprensione. I giallorossi avevano preso le misure e il gioco della squadra di Allegri è stato macchinoso, molto poco fluido. Nel secondo tempo, invece, si sono viste cose migliori, oltre alle due reti che hanno deciso la sfida. La pericolosità offensiva è rimasta vincolata ai guizzi di alcuni interpreti: Saelemaekers, Modric e Loftus-Cheek su tutti. Questa, però, non è per forza una brutta notizia. Al rientro dalla sosta Allegri potrà contare sul ristabilito Pulisic (che già ieri ha messo in ghiaccio la partita entrando a gara in corso), su Leao e sul nuovo innesto Nkunku. Insomma, grande qualità al servizio della squadra.