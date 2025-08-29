Risultati Serie A, Lecce-Milan 0-2: tabellino e marcatori | News

Lecce-Milan 0-2, il tabellino

Il Milan di Massimiliano Allegri passa, 0-2, in trasferta, allo stadio 'Via del Mare' contro il Lecce di Eusebio Di Francesco e conquista i primi tre punti in questo campionato di Serie A. Gol annullato (4') a Matteo Gabbia per un fallo su Lassana Coulibaly nel primo tempo, poi un altro tolto a Santiago Giménez (60') per fuorigioco. E siamo già a due in questa stagione .... Poco male, però, perché, nella ripresa, prima Ruben Loftus-Cheek (66') su assist di Luka Modrić e poi Christian Pulisic (86'), non al meglio e in campo solo per pochi minuti, sigillano la meritata vittoria rossonera. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Lecce-Milan 0-2 del 'Via del Mare'.