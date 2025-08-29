Pianeta Milan
LECCE-MILAN

Risultati Serie A, Lecce-Milan 0-2: tabellino e marcatori | News

Tabellino AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia 2022-2023
Il tabellino completo di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati di quanto accaduto al 'Via del Mare'
Daniele Triolo Redattore 

Lecce-Milan 0-2, il tabellino

Il Milan di Massimiliano Allegri passa, 0-2, in trasferta, allo stadio 'Via del Mare' contro il Lecce di Eusebio Di Francesco e conquista i primi tre punti in questo campionato di Serie A. Gol annullato (4') a Matteo Gabbia per un fallo su Lassana Coulibaly nel primo tempo, poi un altro tolto a Santiago Giménez (60') per fuorigioco. E siamo già a due in questa stagione .... Poco male, però, perché, nella ripresa, prima Ruben Loftus-Cheek (66') su assist di Luka Modrić e poi Christian Pulisic (86'), non al meglio e in campo solo per pochi minuti, sigillano la meritata vittoria rossonera. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Lecce-Milan 0-2 del 'Via del Mare'.

LECCE-MILAN 0-2

Marcatori: 66' Loftus-Cheek, 86' Pulisic

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani (81' Helgason), Kaba (63' Berisha); Pierotti (63' Sottil), Camarda (46' Štulić), Tete Morente (81' N'Dri). A disposizione: Früchtl, Samooja, Kouassi, Pérez, Siebert, Ndaba, Maleh, Sala, Banda. Allenatore: Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Musah, Loftus-Cheek (77' Ricci), Modrić, Fofana, Estupiñán; Saelemaekers (77' Pulisic), Giménez (88' Balentien). A disposizione: Pittarella, Terracciano, De Winter, Athekame, Bartesaghi, Chukwueze. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Marinelli di Tivoli (RM)

Ammoniti: 64' Gaspar (L)

Espulsi: nessuno.

Note: al 4' annullato un gol a Gabbia (M) dopo controllo al V.A.R. per un fallo su Coulibaly; al 60' annullato un gol a Giménez (M) per fuorigioco;

