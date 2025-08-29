Risultati Serie A, Lecce-Milan 0-2: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati di quanto accaduto al 'Via del Mare'
Lecce-Milan 0-2, il tabellino
Il Milan di Massimiliano Allegri passa, 0-2, in trasferta, allo stadio 'Via del Mare' contro il Lecce di Eusebio Di Francesco e conquista i primi tre punti in questo campionato di Serie A. Gol annullato (4') a Matteo Gabbia per un fallo su Lassana Coulibaly nel primo tempo, poi un altro tolto a Santiago Giménez (60') per fuorigioco. E siamo già a due in questa stagione .... Poco male, però, perché, nella ripresa, prima Ruben Loftus-Cheek (66') su assist di Luka Modrić e poi Christian Pulisic (86'), non al meglio e in campo solo per pochi minuti, sigillano la meritata vittoria rossonera. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Lecce-Milan 0-2 del 'Via del Mare'.
Marcatori: 66' Loftus-Cheek, 86' Pulisic
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani (81' Helgason), Kaba (63' Berisha); Pierotti (63' Sottil), Camarda (46' Štulić), Tete Morente (81' N'Dri). A disposizione: Früchtl, Samooja, Kouassi, Pérez, Siebert, Ndaba, Maleh, Sala, Banda. Allenatore: Di Francesco.