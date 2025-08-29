Il Milan di Massimiliano Allegri va in vantaggio, allo stadio 'Via del Mare' di Lecce, contro i padroni di casa di Eusebio Di Francesco in occasione della 2^ partita della Serie A 2025-2026.
LECCE-MILAN
Lecce-Milan 0-1: la sblocca Loftus-Cheek di testa! | Serie A News
Ruben Loftus-Cheek, al 66', porta in vantaggio il Milan al 'Via del Mare' contro il Lecce: un colpo di testa sull'assist di Luka Modrić
Al 66', infatti, Alexis Saelemaekers si conquista un calcio di punizione dai 20 metri: la pennellata di Luka Modrić trova la testa di Ruben Loftus-Cheek che, in avvitamento aereo, supera Wladimiro Falcone sul palo più lontano per il gol rossonero! Lecce-Milan 0-1!
