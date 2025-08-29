Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Lecce-Milan 0-0 (45′): Gabbia spinge, Giménez spreca | Serie A News

LECCE-MILAN

Lecce-Milan 0-0 (45′): Gabbia spinge, Giménez spreca | Serie A News

Lecce-Milan 0-0 (45'): Gabbia spinge, Giménez spreca | Serie A News
Finito il primo tempo di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026. Il racconto dei primi 45' di gioco al 'Via del Mare'
Daniele Triolo Redattore 

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i giallorossi di Eusebio Di Francesco e i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Lecce-Milan 0-0, il racconto del primo tempo

—  

Alla prima occasione concreta il Milan, partito bene in Salento, va in vantaggio. Al 4', infatti, Matteo Gabbia - sul calcio d'angolo battuto da Luka Modrić - colpisce di testa e infila Wladimiro Falcone. L'arbitro Livio Marinelli della Sezione A.I.A. di Tivoli (RM), però, dopo 'on field review' al V.A.R., annulla il gol per una spinta a due braccia del difensore milanista su Lassana Coulibaly.

LEGGI ANCHE

Dopo un inizio di marca rossonera, il Lecce riprende piano piano fiducia dopo il pericolo scampato e, di fatto, il match diventa molto equilibrato. Il primo vero brivido, infatti, dopo le schermaglie iniziali arriva addirittura al 34' quando, sul lancio lungo di Modrić, Ruben Loftus-Cheek, a tu per tu con Falcone, non riesce a scartare il portiere che, in uscita bassa sui piedi dell'inglese, alla fine gli toglie il pallone dai piedi.

Un minuto dopo, sull'assist dalla destra di Yunus Musah, è sempre Loftus-Cheek - stavolta di testa - a chiamare Falcone alla respinta di istinto. Il Lecce si fa vedere, nel finale della prima frazione (42') con il sinistro a giro di Mohamed Kaba: pallone di molto alto sulla traversa della porta difesa da Mike Maignan. L'arbitro Marinelli assegna 4' di recupero, nel corso dei quali Santiago Giménez si divora due gol. Uno al 46' (rovesciata stoppata da un difensore leccese), l'altro al 48' (sinistro largo da ottima posizione).

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE del secondo tempo di Lecce-Milan >>>

Strahinja Pavlović, al 49', prova il tap-in da distanza ravvicinata, ma Falcone si rifugia in angolo. Lecce-Milan 0-0 al 45': la squadra di Allegri, giunta al 'Via del Mare' in formazione largamente rimaneggiata, forse non poteva fare più di questo. Di certo, ci si attende più brio e vivacità nella metà campo avversaria se si vorrà provare a portare via tre punti dalla Puglia.

Leggi anche
Lecce-Milan, Tare: “Prenderemo un difensore. Nkunku gioca ovunque”
Lecce-Milan, Sticchi Damiani: “Camarda gioca, è un grande talento”

© RIPRODUZIONE RISERVATA