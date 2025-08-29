+++ PROLOGO +++
Serie A, Lecce-Milan 0-0: nessun tiro in porta per i rossoneri | LIVE News
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Via del Mare' di Lecce, Lecce-Milan, seconda giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
Che occasione sprecata per Loftus-Cheek! Su un ottimo lancio di Saelemaekers dalla sinistra, l'inglese si fa trovare pronto, ma non riesce a concludere a rete, venendo anticipato dall'uscita tempestiva di Falcone
Piccola pausa: cooling break. Niente tiri in porta per i rossoneri.
Pavlovic lancia in profondità per Estupinan sulla fascia sinistra. L'ecuadoriano crossa in area, ma Gimenez non riesce a raggiungere il pallone
Fallo di Estupinan su Kaba
Il Lecce si rende pericoloso con Pierotti. L'attaccante giallorosso manda fuori tempo Estupinan, ma il suo tiro viene respinto da Pavlovic.
GOL ANNULLATO
Il gol è stato annullato. Il motivo è una spinta di Gabbia su Coulibaly, un'infrazione rilevata dal VAR che ha portato alla decisione
GOOOL DEL MILAN!
La sblocca Gabbia!
Arriva il fischio: inizia Lecce-Milan!
+++ LECCE-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Veiga, Perez, Siebert, Ndaba, Gorter, Sala, Helgason, Kaba, N'Dri, Maleh, Camarda, Banda, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Musah; Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan, Gimenez, Saelemaekers. A disposizione: Terracciano, Athekame, De Winter, Bartesaghi, Ricci, Pulisic, Chukwueze, Balentien. Allenatore: Massimiliano Allegri
+++ LECCE-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++
Le formazioni ufficiali di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025/26. Così in campo alle ore 20:45 al 'Via del Mare'
