Serie A, Lecce-Milan 0-0: nessun tiro in porta per i rossoneri | LIVE News

Lecce-Milan, dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
Alle ore 20:45 al 'Via del Mare' c'è il Lecce-Milan, prima giornata della Serie A 2025-2026: ecco il LIVE con la diretta testuale
Redazione

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Via del Mare' di Lecce, Lecce-Milan, seconda giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

29/08/2025 - 20:45
LECCE
0-0
MILAN
35'

Che occasione sprecata per Loftus-Cheek! Su un ottimo lancio di Saelemaekers dalla sinistra, l'inglese si fa trovare pronto, ma non riesce a concludere a rete, venendo anticipato dall'uscita tempestiva di Falcone

25'

Piccola pausa: cooling break. Niente tiri in porta per i rossoneri.

19'

Pavlovic lancia in profondità per Estupinan sulla fascia sinistra. L'ecuadoriano crossa in area, ma Gimenez non riesce a raggiungere il pallone

18'

Fallo di Estupinan su Kaba

12'

Il Lecce si rende pericoloso con Pierotti. L'attaccante giallorosso manda fuori tempo Estupinan, ma il suo tiro viene respinto da Pavlovic.

4'

GOL ANNULLATO

Il gol è stato annullato. Il motivo è una spinta di Gabbia su Coulibaly, un'infrazione rilevata dal VAR che ha portato alla decisione

3'
goal

GOOOL DEL MILAN!

La sblocca Gabbia!

1'
inzio-match

Arriva il fischio: inizia Lecce-Milan!

ECCO DOVE VEDERE IN TV E IN STREAMING LECCE-MILAN

+++ LECCE-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI +++

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Veiga, Perez, Siebert, Ndaba, Gorter, Sala, Helgason, Kaba, N'Dri, Maleh, Camarda, Banda, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Musah; Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan, Gimenez, Saelemaekers. A disposizione: Terracciano, Athekame, De Winter, Bartesaghi, Ricci, Pulisic, Chukwueze, Balentien. Allenatore: Massimiliano Allegri

+++ LECCE-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++

