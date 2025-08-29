Lecce-Milan, Saelemaekers: “Aiuterò Giménez a segnare e ci proverò anche io”

Lecce-Milan, così Saelemaekers nel pre-partita di 'Milan TV'

"Siamo stati molto dispiaciuti per la sconfitta contro la Cremonese, avevamo aspettative su noi stessi molto più alte. Ma ci abbiamo lavorato tanto, nonostante la settimana corta. Abbiamo capito gli errori. Ora siamo pronti a prenderci tre punti qui. Per vincere oggi penso che dovremo essere concentrati dal primo minuto fino alla fine e poi essere efficaci davanti la porta".