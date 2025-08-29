Pianeta Milan
Lecce-Milan, Saelemaekers: “Aiuterò Giménez a segnare e ci proverò anche io”

Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Siamo stati molto dispiaciuti per la sconfitta contro la Cremonese, avevamo aspettative su noi stessi molto più alte. Ma ci abbiamo lavorato tanto, nonostante la settimana corta. Abbiamo capito gli errori. Ora siamo pronti a prenderci tre punti qui. Per vincere oggi penso che dovremo essere concentrati dal primo minuto fino alla fine e poi essere efficaci davanti la porta".

"Sarò al fianco di Santi Giménez, proverò ovviamente ad aiutarlo al massimo in area, per segnare perché lui è il bomber, per dargli la palla come posso. Proverò anche io a fare gol, ma l'importante è prendere tre punti".

