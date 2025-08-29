Lecce-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

"C'è voglia di riscatto", sono le parole di Massimiliano Allegri. "A Lecce avremo la possibilità di rifarci contro una squadra veloce, che gioca un calcio organizzato. L'importante sarà approcciare nel modo giusto e con rispetto: loro vengono da una salvezza che ha dato entusiasmo e da un buon pareggio a Genova".

QUI LECCE

I salentini hanno iniziato la stagione di Serie A con un pareggio 0-0 contro il Genoa. La squadra di Eusebio Di Francesco ha mostrato una difesa solida e organizzata, riuscendo a mantenere la porta inviolata. In Coppa Italia, il Lecce ha superato la Juve Stabia con un netto 2-0, dimostrando di essere in buona forma: a fine settembre i giallorossi sfideranno proprio il Milan ai sedicesimi. I salentini cercheranno di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo contro il Milan, puntando su una prestazione compatta e determinata. Nelle file dei padroni di casa occhi puntati su Francesco Camarda, che ritroverà il Milan da ex per la prima volta. In dubbio la presenza di Rafia e Pierret, che hanno saltato la rifinitura della vigilia, importante il ritorno dalla squalifica di Pierotti.

"Dobbiamo stare molto attenti", dice Mister Di Francesco, "perché il Milan sa ribaltare benissimo l'azione. Dovremo controllare la loro capacità di inserimento delle mezzali che è una delle caratteristiche delle squadre di Allegri. Domani saranno qui con delle assenze pesanti e per noi è meglio che non ci sia Leão. Non penso troppo alla squadra avversaria perché gli episodi possono cambiare la gara".

I NUMERI PRE PARTITA —

Il Milan è una delle due squadre, al pari del Bologna, contro cui il Lecce ha pareggiato il maggior numero di partite in Serie A: 13 segni 'X' su 38 incontri, con due successi per i salentini e 23 per i rossoneri.

Tra la fine dello scorso campionato e l’inizio di quello attuale, il Lecce ha registrato tre clean sheet consecutivi e potrebbe arrivare a quattro gare di fila con la porta inviolata per la prima volta in assoluto in Serie A.

Francesco Camarda ha collezionato 12 presenze con il Milan nell'arco delle precedenti due stagioni in Serie A e tra i giocatori dei maggiori cinque tornei europei che hanno disputato più di 10 gare dal 2023/24 a oggi, l'attaccante del Lecce è il più giovane (marzo 2008).

Il Lecce è il bersaglio preferito di Christian Pulisic in Serie A: quattro gol, inclusa la sua unica doppietta esterna nella competizione, proprio nell’ultima sfida tra le due squadre (Lecce-Milan 2-3, 8 marzo 2025); in generale, nei maggiori cinque tornei europei lo statunitense ha segnato più reti solo contro il Crystal Palace (cinque).

DOVE GUARDARE LECCE-MILAN

In Italia verrà trasmessa su DAZN, Sky e Now. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.45 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Allegri. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — L'arbitro del match sarà Livio Marinelli, coadiuvato dagli assistenti Pietro Dei Giudici e Vito Mastrodonato. Il quarto uomo sarà Alberto Arena, mentre al VAR ci sarà Davide Ghersini, assistito da Francesco Meraviglia.

La seconda giornata della Serie A 2025/26 si aprirà questo pomeriggio, venerdì 29 alle 18.30, con Cremonese-Sassuolo; alle 20.45 Lecce-Milan. Sabato alle 18.30 Bologna-Como e Parma-Atalanta, alle 20.45 Napoli-Cagliari e Pisa-Roma. Domenica alle 18.30 Genoa-Juventus e Torino-Fiorentina, alle 20.45 Inter-Udinese e Lazio-Hellas Verona.

Questa la classifica attuale: Inter, Napoli, Como, Juventus, Cremonese e Roma 3; Fiorentina, Pisa, Verona, Atalanta, Cagliari, Udinese, Genoa e Lecce 1; Milan, Bologna, Lazio, Parma, Sassuolo e Torino 0.