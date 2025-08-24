Pianeta Milan
Milan-Cremonese, Bonazzoli: “Gol in rovesciata? Me lo godrò, ma …”

Federico Bonazzoli, giocatore grigiorosso, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo Milan-Cremonese, 1^ giornata della Serie A 2025-2026
Federico Bonazzoli, giocatore grigiorosso, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club al termine di Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni in merito alla prestazione offerta e alla rovesciata segnata.

Sulla partita: "Sicuramente è stata una serata meravigliosa per noi, la nostra società e i nostri tifosi che erano più di quattromila. Grazie a loro, ai miei compagni, al mister e alla società: è una serata memorabile e meravigliosa che ci godiamo insieme a chi ci supporta. Speriamo ce ne siano tante altre, sappiamo che è solamente la prima partita e serve grande umiltà, ma è stato bello".

Sulla rovesciata: "Ho sempre parlato di gruppo e dei compagni straordinari che ho. Sono contento per me e per la partita in generale, è un gol bello ma non penso di doverlo dire io. Non c’è niente di meglio, me lo godrò e soprattutto sono felice che sia valso i tre punti perché la squadra viene prima di qualsiasi cosa".

 

