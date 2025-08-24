L'arrivo di Victor Boniface al Milan, ormai, è saltato, e nelle ultime ore è emersa un'indiscrezione relativa alla posizione di Massimiliano Allegri in questa trattativa. I rossoneri negli ultimi giorni hanno seguito con attenzione questa pista, dopo aver abbandonato quella che portava a Rasmus Hojlund. E nella giornata di venerdì 22 agosto il nigeriano ha svolto visite mediche ed idoneità, oltre ad aver effettuato una terza parte dell'iter presso il 'Galeazzi'. Quest'ultimo passaggio aveva già acceso la lampadina su possibili dietrofront o ripensamenti del Diavolo, che puntualmente sono arrivati e hanno trovato conferma nella giornata odierna.
Calciomercato Milan, dalla Nigeria: “Allegri non voleva Boniface per …”
Dalla Nigeria giunge una rivelazione clamorosa sulla posizione di Massimiliano Allegri nel trasferimento di Victor Boniface al Milan
Calciomercato Milan, Allegri sfavorevole all'arrivo di Boniface: rivelazione clamorosa
Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'Soccernet.ng', portale nigeriano molto informato in merito alle vicende dei giocatori del proprio Paese. Secondo quanto riferito, mentre i dirigenti del Milan, compreso Igli Tare, erano rimasti colpiti della prestazioni di Victor Boniface, Massimiliano Allegri aveva spiegato la sua preoccupazione. Questa era dovuta ai tanti infortuni del ragazzo e alla sua affidabilità a lungo termine. Il tecnico livornese, si legge, era addirittura sfavorevole al trasferimento del centravanti del Bayer Leverkusen per i motivi sopra elencati.
