Calciomercato Milan, dalla Nigeria: 'Allegri non voleva Boniface per ...'

L'arrivo di Victor Boniface al Milan, ormai, è saltato, e nelle ultime ore è emersa un'indiscrezione relativa alla posizione di Massimiliano Allegri in questa trattativa. I rossoneri negli ultimi giorni hanno seguito con attenzione questa pista, dopo aver abbandonato quella che portava a Rasmus Hojlund. E nella giornata di venerdì 22 agosto il nigeriano ha svolto visite mediche ed idoneità, oltre ad aver effettuato una terza parte dell'iter presso il 'Galeazzi'. Quest'ultimo passaggio aveva già acceso la lampadina su possibili dietrofront o ripensamenti del Diavolo, che puntualmente sono arrivati e hanno trovato conferma nella giornata odierna.