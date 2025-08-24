Milan, senza Leao è un attacco spuntato: ecco cosa manca

Milan-Cremonese 1-2, quanta fatica per i rossoneri di Massimiliano Allegri in tutti in reparti. In difesa si fanno ancora gli stessi errori che si vedono da un paio di stagioni. A centrocampo si fa fatica a creare gioco e a tornare in difesa e in attacco è mancata tantissimo la verve di Leao. L'attaccante portoghese, indisponibile per il problema al polpaccio, resta fondamentale per questa squadra e si vede subito. Prendiamo Gimenez come esempio: per la punta del Diavolo pochissime occasioni. Ecco le pagelle del messicano dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA