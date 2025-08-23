Pianeta Milan
Milan-Cremonese, Allegri spiega cosa c’è da migliorare: e su Gimenez …

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026
Fabio Barera
Fabio Barera 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla sconfitta: "Se si guarda la prestazione abbiamo tirato tante volte in porta. La differenza la fa la cattiveria con cui si attacca e si difende. Abbiamo preso due gol evitabili con la cattiveria. Per fortuna siamo alla prima di campionato e possiamo lavorarci. Fare valutazioni ora sulla rosa non ha senso perché finora abbiamo lavorato bene e continuiamo a farlo. Quando giochi le partite in Italia trovi squadre spigolose come la Cremonese che non ha rubato niente. È questione di avere più cattiveria con e senza palla".

Su quanto è preoccupato: "Non è mai facile. La prima partita è sempre complicata anche perché la condizione non è ottimale. Sono partite in cui non devi prendere gol e noi li abbiamo presi. Nel secondo tempo potevamo fare gol e lo abbiamo subito sapendo che loro hanno dei buoni crossatori. Come dico sempre non possiamo prendere due gol a partita. La cosa su cui dobbiamo migliorare, visti i gol che abbiamo preso, è che non percepiamo il pericolo. Siamo in 5 contro 3 in area e non possono prenderla loro e segnare. Se non percepisci il pericolo puoi sempre prendere gol".

Su Santiago Gimenez: "Innanzitutto lui è arrivato più tardi, è in ritardo di condizione. Si è dato da fare e ha fatto il massimo. Ha avuto una grande occasione di testa e non è andata bene. Dobbiamo avere la responsabilità di non prendere due gol come questi quando avevamo preparato bene la partita. Da tutte le cose negative dobbiamo vedere il positivo. Venerdì abbiamo una partita contro il Lecce e dobbiamo prepararci a giocare partite sporche".

