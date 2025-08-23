Milan-Cremonese, Allegri spiega cosa c’è da migliorare: e su Gimenez …

Su quanto è preoccupato: "Non è mai facile. La prima partita è sempre complicata anche perché la condizione non è ottimale. Sono partite in cui non devi prendere gol e noi li abbiamo presi. Nel secondo tempo potevamo fare gol e lo abbiamo subito sapendo che loro hanno dei buoni crossatori. Come dico sempre non possiamo prendere due gol a partita. La cosa su cui dobbiamo migliorare, visti i gol che abbiamo preso, è che non percepiamo il pericolo. Siamo in 5 contro 3 in area e non possono prenderla loro e segnare. Se non percepisci il pericolo puoi sempre prendere gol".
Su Santiago Gimenez: "Innanzitutto lui è arrivato più tardi, è in ritardo di condizione. Si è dato da fare e ha fatto il massimo. Ha avuto una grande occasione di testa e non è andata bene. Dobbiamo avere la responsabilità di non prendere due gol come questi quando avevamo preparato bene la partita. Da tutte le cose negative dobbiamo vedere il positivo. Venerdì abbiamo una partita contro il Lecce e dobbiamo prepararci a giocare partite sporche".
