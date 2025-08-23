Milan-Cremonese, Allegri spiega cosa c’è da migliorare: e su Gimenez …

Su quanto è preoccupato: "Non è mai facile. La prima partita è sempre complicata anche perché la condizione non è ottimale. Sono partite in cui non devi prendere gol e noi li abbiamo presi. Nel secondo tempo potevamo fare gol e lo abbiamo subito sapendo che loro hanno dei buoni crossatori. Come dico sempre non possiamo prendere due gol a partita. La cosa su cui dobbiamo migliorare, visti i gol che abbiamo preso, è che non percepiamo il pericolo. Siamo in 5 contro 3 in area e non possono prenderla loro e segnare. Se non percepisci il pericolo puoi sempre prendere gol".