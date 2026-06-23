Lo scorso 16 giugno il Milan ha ufficializzato la nomina del suo nuovo allenatore, colui che è chiamato a raccogliere l'eredità sulla panchina rossonera dopo l'esonero di Massimiliano Allegri: il portoghese Rúben Amorim. Classe 1985, ex mezzala di Belenenses, Sporting Braga, Benfica e Al-Wakrah, Amorim si presenta al Diavolo forte di un percorso da giovane tecnico d'élite, caratterizzato dai 5 trofei nazionali (tra cui 2 campionati) conquistati alla guida dello Sporting Lisbona, prima della complessa parentesi al Manchester United, culminata con l'esonero.

Ora il tecnico lusitano arriva a Milano in cerca di una definitiva rivincita personale nel calcio europeo. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha tracciato nel dettaglio l'agenda delle sue primissime tappe in rossonero. Amorim sbarcherà in Italia nei primissimi giorni di luglio per iniziare a respirare l'atmosfera della città e per stabilirsi a Milanello, centro sportivo dove intende trascorrere giorno e notte per plasmare la sua nuova creatura.

La timeline ufficiale del raduno rossonero

Lunedì 6 luglio : primo contatto ufficiale con le strutture di Milanello e tour guidato insieme al proprio staff tecnico.

: primo contatto ufficiale con le strutture di Milanello e tour guidato insieme al proprio staff tecnico. 7-11 luglio : rientro temporaneo in Portogallo per sbrigare le ultime formalità burocratiche e trasloco definitivo.

: rientro temporaneo in Portogallo per sbrigare le ultime formalità burocratiche e trasloco definitivo. Domenica 12 luglio : sessione intensiva di visite mediche e test atletici d'inizio stagione per il gruppo squadra.

: sessione intensiva di visite mediche e test atletici d'inizio stagione per il gruppo squadra. Lunedì 13 luglio: primo allenamento ufficiale sul campo agli ordini di mister Amorim.

Il vertice societario e la catena di comando a Milanello

Il crono-programma del nuovo Milan è già definito in ogni minimo dettaglio operativo:Nei primi giorni della sua avventura milanese, Amorim avrà modo di confrontarsi direttamente con l'intero management di Via Aldo Rossi. Durante i primi colloqui esplorativi pre-firma, il tecnico ha già scambiato idee e visioni con il proprietario di RedBird,, e con il Senior Advisor

La fitta agenda di incontri prevede ora il coinvolgimento diretto dell'amministratore delegato Massimo Calvelli e di Bobby Gardiner, recentemente insediatosi nel ruolo strategico di Director of Football Intelligence. Un focus particolare sarà dedicato all'interazione quotidiana con l'area mercato, gestita da:

Hendrik Almstadt chiamato a supervisionare i flussi operativi della società.

chiamato a supervisionare i flussi operativi della società. Donato Lomonte in qualità di Director of Player Trading e responsabile dell'area scout, per individuare i profili ideali.

Calciomercato al via: la mossa sui giovani del Milan Futuro

A proposito di mercato, la sessione estiva aprirà ufficialmente i battenti lunedì prossimo, 29 giugno. Secondo la "rosea", Amorim ha imposto una precisa linea strategica alla dirigenza: nessuna cessione frettolosa prima di aver valutato l'intera rosa sul campo durante il ritiro.

L'allenatore portoghese è stato scelto dalla proprietà anche per le sue spiccate doti da formatore, capace di valorizzare i profili della linea verde in un sistema di gioco moderno e aggressivo. Sotto la sua lente d'ingrandimento finiranno immediatamente i migliori talenti di rientro dai prestiti e i gioielli del vivaio:

Francesco Camarda e Kevin Zeroli , già orbita prima squadra.

e , già orbita prima squadra. I giovani profili di prospettiva come Christian Comotto e Alphadjo Cissè .

e . I ragazzi pronti al salto di qualità dal progetto Milan Futuro, come il centrocampista Emanuele Sala.

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Soltanto dopo, Amorim indicherà alla società i ruoli specifici in cui intervenire sul mercato. Restano escluse da questo congelamento temporaneo le caselle delcentrale e deltitolare, priorità assolute per le quali la dirigenza si muoverà a prescindere dalle valutazioni del ritiro.