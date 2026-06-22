Il mese della transizione e dei forti dubbi è finalmente alle spalle. Il Milan è pronto a iniziare da capo e a buttarsi totalmente nella pianificazione della prossima stagione calcistica. I rossoneri partiranno, infatti, dalle fondamenta: un quinto posto da riscattare, una qualificazione in Europa League da onorare nel migliore dei modi e, soprattutto, una nuova guida tecnica: Ruben Amorim.

Milan, ecco quando arriverà Amorim a Milano

Le certezze da cui riparte la società hanno un nome e cognome: per l'appunto Ruben Amorim. L'allenatore portoghese, reduce dall'esperienza alla corte del, ha deciso di sposare il nuovo progetto rossonero, ideato e sviluppato da Gerry Cardinale , patron del Milan e numero uno di RedBird.

I dettagli blindano il portoghese: triennale con opzione per il quarto anno, un chiaro ed evidente segnale della fiducia che la società ripone in lui. Ma la domanda sorge spontanea: quattro arriverà a Milano il lusitano?

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il nuovo allenatore dovrebbe sbarcare a Milano nei primi giorni di luglio, per poi prendersi qualche giorno di pausa prima di iniziare ufficialmente il suo percorso a Milanello. Da metà luglio, infatti, il tecnico presenzierà al raduno ufficiale dei rossoneri, dando così il via alla nuova stagione.