All'indomani della nomina di Rúben Amorim sulla panchina del Milan, datata 16 giugno, al Presidente rossonero Paolo Scaroni è stato chiesto un parere sulla scelta strategica del proprietario Gerry Cardinale. La risposta del numero uno di Via Aldo Rossi merita di essere scolpita negli annali del club: "Amorim? So che Cardinale lo seguiva da tempo. Confido che Cardinale abbia un suo magic touch nella scelta degli uomini, lo ha dimostrato tante volte". Oggi, a fronte del nuovo organigramma definitivo, i tifosi rossoneri non possono che aggrapparsi a questa speranza, sperando che il "tocco magico" abbia funzionato anche per i quadri dirigenziali. La realtà dei fatti, tuttavia, racconta una storia diversa.

La cancellazione dell'area sportiva: addio agli uomini di campo

Contrariamente alle indiscrezioni filtrate nell'ultimo mese, il Milan ha ufficializzato una struttura societaria priva di un Head of Football, di un direttore tecnico e di un direttore sportivo tradizionale. La proprietàha scelto di validare, nato però dopo un mese di rifiuti e porte sbarrate in Europa. Al vertice della piramide siede lo stesso Cardinale, accentratore assoluto con l'ultima parola su ogni dossier, affiancato dall'AD Massimo Calvelli (potere di firma) e da David Castelblanco sul fronte investimenti.

Il ruolo di raccordo è affidato a Zlatan Ibrahimović, la cui figura di Senior Advisor smentisce nei fatti la narrazione di un suo disimpegno dalle decisioni sportive. La gestione del mercato viene così delegata a due figure di background prettamente analitico e finanziario:

Bobby Gardiner (Director of Football Intelligence) : ex analista di reclutamento, avrà il compito di tradurre le richieste di Amorim identificando profili basati esclusivamente sugli algoritmi dello scouting scientifico.

: ex analista di reclutamento, avrà il compito di tradurre le richieste di Amorim identificando profili basati esclusivamente sugli algoritmi dello scouting scientifico. Hendrik Almstadt (Director of Player Trading): già la denominazione della carica chiarisce la linea strategica del club: ottimizzare il bilancio attraverso la monetizzazione e la generazione di maxi-plusvalenze.

Il rischio strutturale di questa rivoluzione è evidente. Già nel biennio 2023-2025, tra l'ultimo ciclo di Stefano Pioli e la fallimentare gestione condivisa da Paulo Fonseca e Sérgio Conceição, l'assenza di figure di campo di spessore istituzionale si era rivelata letale per la tenuta dello spogliatoio. Il pericolo concreto è che Milanello si trasformi in un'enclave isolata e distaccata da Casa Milan, priva di tutele politiche ed esposta a dinamiche di isolamento tecnico.

Il paradosso del manager all'inglese e lo scouting "low-cost"

I canali di informazione societari sottolineano come ad Amorim verrà concesso un enorme peso specifico sul mercato, sul modello dei manager della Premier League. Esiste però un malinteso di fondo: nel calcio inglese, ai manager vengono garantiti budget multimilionari per acquistare le prime scelte. Al Milan il timore è speculare. Di fronte a una richiesta esplicita del tecnico (come il centravantiper l'attacco), la risposta della diarchia Gardiner-Almstadt potrebbe tradursi in una versione low-cost – quasi un surrogato estratto da piattaforme come Wish, Shein o Temu – validata unicamente dall'algoritmo in stile

Diventare attori principali su un palcoscenico come San Siro espone manager abituati a lavorare nelle retrovie a un rischio concreto di inadeguatezza. Una transizione forzata, dettata principalmente dalla sequenza di risposte negative incassate da RedBird nelle scorse settimane.

La cronistoria dei rifiuti: Amorim prima scelta o ripiego?

Nonostante la retorica aziendale dipinga Amorim come un obiettivo di lungo corso monitorato da un Cardinale a cui la critica rimprovera persino la scarsa conoscenza della storia del club, la cronologia dei casting racconta uno scenario differente. Prima di stringere la mano all'ex tecnico dello Sporting Lisbona – reduce tra l'altro da una parentesi complessa al Manchester United – la proprietà ha dovuto registrare i secchi rifiuti di, seguiti dai sondaggi infruttuosi per Mauricio Pochettino e Oliver Glasner.

Lo stesso stallo ha caratterizzato la ricostruzione dell'area dirigenziale. Il Milan ha corteggiato per quasi un mese Ralf Rangnick, offrendogli il controllo totale della direzione tecnica. Il manager tedesco ha posto come condizione imprescindibile la totale operatività e l'esclusione di Ibrahimović dai quadri strategici. Di fronte al silenzio del club, Rangnick ha preferito rinnovare il proprio vincolo con la Nazionale austriaca.

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Le incognite a due mesi dal campionato

Il successivo assalto alla Bundesliga per la coppia dell'Eintracht Francoforte, composta dal DTe dal DS, si è scontrato con la richiesta di un indennizzo economico da parte del club tedesco. Il passo indietro di RedBird di fronte alle pretese economiche dell'Eintracht getta un'ombra sulla reale liquidità che verrà immessa sul mercato per la stagione 2026-2027.A due mesi esatti dal calcio d'inizio della nuova stagione, il Milan si presenta ai blocchi di partenza con un allenatore straniero da proteggere, una dirigenza priva di esperienza specifica in ruoli di comando apicali e una strategia di mercato legata alle metriche dei Big Data. Sarà unicamente il rettangolo di gioco a decretare la bontà delle scelte societarie, ma le perplessità sollevate da una struttura così contorta rischiano di pesare in modo decisivo sul futuro a breve termine della società rossonera.