Intervenuto in diretta su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha voluto fornire dei dettagli sulla nuova era Amorim del Milan

Alessia Scataglini
- Milano

Con il nuovo organigramma finalmente completato da Gerry Cardinale, il Milan può ufficialmente iniziare la sua nuova stagione. Se la dirigenza si muoverà su quanto dettato dalla coppia Almstadt-Gardiner, il centro di gravità sarà Ruben Amorim. L'ex allenatore del Manchester United, infatti, sbarca a Milano con dei poteri da manager inglese, avendo il pieno controllo sulla costruzione della rosa.

Milan, parla Di Marzio: "L'allenatore vuole studiare la rosa"

Tuttavia, chi si aspettava una rivoluzione immediata con diversi acquisti e cessioni, rimarrà sorpreso. A fornire ulteriori dettagli sulla situazione ci ha pensato Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo intervenuto in diretta durante 'Calciomercato - L'Originale su Sky Sport.
Milan Amorim

Secondo l'esperto di mercato, Amorim ha imposto una linea ben precisa alla dirigenza: prima di tagliare fuori qualcuno o comprare nuove pedine, l'allenatore vuole studiare bene qualsiasi risorsa presente in rosa:

“Amorim vuole studiare in profondità la rosa a disposizione prima di prendere decisioni: il primo obiettivo è quello di analizzare tutto il gruppo di giocatori prima di prendere decisioni su chi deve partire, rimanere o arrivare”

Cosa cambia per il mercato dei rossoneri?

La scelta di Amorim, perciò, congela qualsiasi 'sogno' su eventuali colpi in entrata, o in uscita, delineando una tabella ben precisa per luglio:
  • Il pre ritiro: Il tecnico utilizzerà i primi giorni a Milanello per valutare i singoli
  • i prestiti: i giocatori che vengono dai vari prestiti potranno avere una chance per mettersi in mostra
  • Acquisti mirati: solo dopo questo passo, il portoghese darà il via per acquisti o cessioni varie.

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