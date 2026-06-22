Intervenuto in diretta su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha voluto fornire dei dettagli sulla nuova era Amorim del Milan
Con il nuovo organigramma finalmente completato da Gerry Cardinale, il Milan può ufficialmente iniziare la sua nuova stagione. Se la dirigenza si muoverà su quanto dettato dalla coppia Almstadt-Gardiner, il centro di gravità sarà Ruben Amorim. L'ex allenatore del Manchester United, infatti, sbarca a Milano con dei poteri da manager inglese, avendo il pieno controllo sulla costruzione della rosa.
Milan, parla Di Marzio: "L'allenatore vuole studiare la rosa"Tuttavia, chi si aspettava una rivoluzione immediata con diversi acquisti e cessioni, rimarrà sorpreso. A fornire ulteriori dettagli sulla situazione ci ha pensato Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo intervenuto in diretta durante 'Calciomercato - L'Originale su Sky Sport.
Secondo l'esperto di mercato, Amorim ha imposto una linea ben precisa alla dirigenza: prima di tagliare fuori qualcuno o comprare nuove pedine, l'allenatore vuole studiare bene qualsiasi risorsa presente in rosa:
“Amorim vuole studiare in profondità la rosa a disposizione prima di prendere decisioni: il primo obiettivo è quello di analizzare tutto il gruppo di giocatori prima di prendere decisioni su chi deve partire, rimanere o arrivare”
Cosa cambia per il mercato dei rossoneri?La scelta di Amorim, perciò, congela qualsiasi 'sogno' su eventuali colpi in entrata, o in uscita, delineando una tabella ben precisa per luglio:
- Il pre ritiro: Il tecnico utilizzerà i primi giorni a Milanello per valutare i singoli
- i prestiti: i giocatori che vengono dai vari prestiti potranno avere una chance per mettersi in mostra
- Acquisti mirati: solo dopo questo passo, il portoghese darà il via per acquisti o cessioni varie.
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