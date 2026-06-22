Intercettato dai colleghi di 'Tuttomercatoweb.com' alla 'Rassegna internazionale di moda' che si è tenuta a Firenze, Simone Tiribocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sul Milan. L'ex attaccante di Serie A si è soffermanto sul recente approdo di Ruben Amorim sulla panchina rossonera e sul possibile 'riscatto' di Santiago Gimenez.

Milan, l'intervista a Simone Tiribocchi

"Capisco che ci sia scetticismo intorno all'arrivo di Amorim. Negli ultimi anni i rossoneri hanno cambiato tanti allenatori. La società è stata bocciata e c'è da rifarla, però questo progetto può diventare interessante con la pazienza e il tempo. Certo, se in cinque mesi vuoi vincere lo scudetto allora è molto complicato".

si è mostrato scettico sul nuovo allenatore, non tanto per le potenzialità di, quanto per i problemi societari che avvolgono

Come sottolineato da Tiribocchi, dare tempo ad Amorim sarà fondamentale per la riuscita del progetto. Non è detto che il nuovo tecnico possa imporsi fina da subito in Serie A: come tutti, anche il portoghese avrà bisogno di un periodo di adattamento. Se il Milan dovesse finire in una gogna mediatica, la società dovrà difendere apertamente Amorim, altrimenti il rischio è quello di sfaldare un progetto prima che abbia il tempo di spiccare il volo.

Milan, Tiribocchi lancia Gimenez

"Credo che Santi Gimenez se resta al Milan potrà essere interessante e farà gol. Sarebbe un bel rilancio per lui e per i rossoneri".

L'ex attaccante si è espresso anche su, considerato daun possibile "crack" della stagione 2026/2027

Gimenez ha chiuso la stagione appena terminata a quota zero gol in Serie A e anche al Mondiale con il suo Messico sta faticando parecchio. I tifosi rossoneri non ripongono nel 'Bebote' le stesse speranze di Tiribocchi, ma l'auspicio di un'esplosione del classe 2001 è condiviso da tutto il popolo rossonero. Il suo futuro, tuttavia, potrebbe essere lontano da Milano. Sulle tracce di Gimenez, secondo i media messicani, si starebbe muovendo l'Orlando City, pronto a presentare al Milan un'offerta da 30 milioni di euro. Stando a quanto riferito da 'Calciomercato.com', invece, il giocatore sarebbe finito nei radar della Lazio di Gennaro Gattuso e del Tottenham di Roberto De Zerbi.