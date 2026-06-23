Il calciomercato estivo sta per entrare nella sua fase più calda, e sull'asse Londra-Milano si registrano movimenti di primissimo piano. Secondo quanto rivelato in esclusiva da TEAMtalk, il talentuoso centrocampista svedese Lucas Bergvall ha preso la decisione definitiva di lasciare il Tottenham e ha già comunicato ufficialmente la propria volontà alla dirigenza degli Spurs. Sulle tracce del gioiello classe 2006 si è fiondato con forza il Milan, pronto a sfruttare l'improvviso cortocircuito diplomatico all'interno del club inglese per assicurarsi uno dei profili futuribili più cristallini d'Europa.

I motivi della rottura: l'arrivo di De Zerbi e il "traffico" in mediana

Il forte malumore del ventenne Nazionale svedese (già 12 presenze con i gialloblu) non è un fulmine a ciel sereno, ma si è sviluppato negli ultimi mesi della stagione appena conclusa. A innescare i dubbi del calciatore sul proprio percorso di crescita nel Nord di Londra è stato il ridimensionamento del suo ruolo nelle rotazioni della prima squadra, in concomitanza con l'avvicendamento in panchina e l'arrivo del nuovo manager

Sotto la gestione tecnica dell'allenatore bresciano, lo spazio per Bergvall si è progressivamente ridotto. A esasperare lo stallo si sono aggiunte le strategie di mercato degli Spurs: De Zerbi e la dirigenza stanno pianificando l'acquisto di molteplici rinforzi di spessore nel reparto centrale (tra cui un forte rilancio per l'ex rossonero Sandro Tonali, oggi al Newcastle). Questo scenario ha spinto il giocatore a chiedere la cessione per non vedere bloccata la propria strada verso la titolarità.

Asta europea per il gioiello: Bergvall preferisce l'Europa continentale

Nonostante la volontà del ragazzo sia chiara, l'operazione non si preannuncia semplice. Il Tottenham considera ancora Bergvall un patrimonio tecnico assoluto, forte di un contratto a lunghissimo termine blindato fino ale di un valore di mercato nominale certificato da Transfermarkt pari a. Il club londinese ha dimostrato in passato una rigidità ferrea: a gennaio 2026 ha respinto proposte da circa 46 milioni di euro (40 milioni di sterline), arrivando a fissare a febbraio un prezzo di partenza superiore aidi euro.

L'esclusiva di TEAMtalk evidenzia però un fattore che avvantaggia nettamente le pretendenti italiane:

Il no alla Premier League : club blasonati come Chelsea e Aston Villa hanno effettuato sondaggi esplorativi, ma Bergvall ha espresso la chiara preferenza di non trasferirsi in un'altra compagine inglese.

: club blasonati come Chelsea e Aston Villa hanno effettuato sondaggi esplorativi, ma Bergvall ha espresso la chiara preferenza di non trasferirsi in un'altra compagine inglese. Il fascino della Serie A: il centrocampista ritiene molto più affascinante e idoneo alle sue caratteristiche tecniche un trasferimento nell'Europa continentale.

In questo spazio d'azione si colloca l'interesse vigile delle tre grandi del calcio italiano: il Milan sta monitorando con attenzione ogni sviluppo e, insieme a Inter e Napoli, considera lo svedese un innesto generazionale irrinunciabile qualora il Tottenham decidesse di aprire ufficialmente un tavolo di negoziazione.

La scheda tecnica: i numeri di Lucas Bergvall

Il profilo del centrocampista è pienamente compatibile con la filosofia di sostenibilità e valorizzazione dei giovani talenti portata avanti dae dal nuovo tecnico. Dotato di una struttura fisica imponente (187 cm di altezza), Bergvall abbina una squisita tecnica di base a ottimi tempi di inserimento e geometrie verticali moderne.

Nell'ultima stagione di Premier League, nonostante un minutaggio frammentato, ha collezionato:

Presenze totali : 23 partite giocate (33 comprese Champions League, Supercoppa Europea e Coppa di Lega).

: 23 partite giocate (33 comprese Champions League, Supercoppa Europea e Coppa di Lega). Fattore realizzativo : un gol messo a segno.

: un gol messo a segno. Fattore assist: 3 passaggi vincenti per i compagni (5 considerando tutte le competizioni).

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Attualmente impegnato con la Svezia ai Mondiali, il centrocampista valuterà la proposta più idonea al termine della kermesse iridata, ma il Milan ha già preso posizione, pronto a intavolare una complessa ma suggestiva trattativa di mercato sull'asse Milano-Londra.