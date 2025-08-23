Pagelle Milan-Cremonese 1-2: Estupinan disastro, Saelemaekers si salva

PAGELLE MILAN-CREMONESE - Inizia la stagione e se la prima è specchio di ciò che sarà, allacciate le cinture. I rossoneri di Allegri partono forte, dando la sensazione di dominare e schiacciare l'avversaria. Di occasionissime ce ne sono forse due, più un gol annullato per fuorigioco, ma alla fine è la Cremonese a passare in vantaggio. Baschirotto di testa su Pavlovic porta avanti i grigiorossi e la serata sembra mettersi in salita. Per fortuna, arriva il pareggio proprio sul finale di primo tempo. Lo segna proprio Pavlovic, su passaggio di Estupinan, i due peggiori. Il calcio è strano. La ripresa inizia ancora col Milan arrembante, ma di nuovo è la Cremonese ad andare in vantaggio: sforbiciata di Bonazzoli, il calcio è strano. Poi il Milan continua a spingere, ma non basta. Sconfitta forse immeritata, ma che suona come un allarme.