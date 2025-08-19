Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan infortuni Milan, Leao: è arrivato il responso dell’infortunio. I dettagli | PM NEWS

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Leao: è arrivato il responso dell’infortunio. I dettagli | PM NEWS

Milan, Leao: è arrivato il responso dell'infortunio. I dettagli | PM NEWS
E' arrivato l'esito degli esami a cui si è sottoposto Rafael Leao dopo il problema muscolare e l'infortunio subito contro il Bari: i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha vinto al debutto stagionale in Coppa Italia: un 2-0 secco e deciso contro il Bari. E' arrivato l'esito degli esami a cui si è sottoposto Rafael Leao dopo il problema muscolare e l'infortunio subito contro il Bari. Il portoghese, dopo un bellissimo gol di testa, si è fermato per un fastidio al polpaccio destro. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione sull'infortunio.

Milan, infortunio Leao: trauma elongativo. Salta la Cremonese. Per il Lecce | PM NEWS

—  

"Rafa Leao: trauma elongativo al polpaccio destro nella gara contro il Bari. Il giocatore non sarà a disposizione per la partita contro la Cremonese e verrà valutato giorno per giorno in vista della trasferta di Lecce".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, si punta su Vlahovic? Schira: "Il giocatore ..." >>>

Vedremo se Leao riuscirà a recuperare per la partita contro il Lecce. Probabilmente contro la Cremonese, Allegri schiererà Gimenez e Pulisic in attacco. Altri aggiornamenti sulla possibile formazione rossonera nei prossimi giorni.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA