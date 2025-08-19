Milan, Leao: è arrivato il responso dell’infortunio. I dettagli | PM NEWS

E' arrivato l'esito degli esami a cui si è sottoposto Rafael Leao dopo il problema muscolare e l'infortunio subito contro il Bari: i dettagli

Il Milan ha vinto al debutto stagionale in Coppa Italia: un 2-0 secco e deciso contro il Bari. E' arrivato l'esito degli esami a cui si è sottoposto Rafael Leao dopo il problema muscolare e l'infortunio subito contro il Bari. Il portoghese, dopo un bellissimo gol di testa, si è fermato per un fastidio al polpaccio destro. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione sull'infortunio.