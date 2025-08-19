Pianeta Milan
Calciomercato Milan, si punta su Vlahovic? Schira: “Il giocatore …”

Calciomercato Milan, Schira: 'Vlahovic principale obiettivo di Allegri'
Dusan Vlahovic potrebbe trasferirsi dalla Juventus al Milan in questa sessione estiva di calciomercato: le ultime news di Nicolò Schira
Il Milan è alla ricerca di un attaccante centrale in questa sessione di calciomercato e, dopo settimane spese a trattare Rasmus Hojlund del Manchester United, ora rischia di vedere sfumare l'arrivo del danese alla corte di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, occhio a Vlahovic: la rivelazione

Il Napoli, infatti, per via dell'infortunio muscolare occorso a Romelu Lukaku, si è fiondato sul danese, per il quale ha avuto già un contatto diretto. Qualora dovesse saltare l'approdo di Hojlund a Milanello, su chi andrebbe il Milan? Le alternative sembrano essere tante.

Per Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, il Milan e, in particolare, il suo allenatore Allegri, avrebbero un nome ben preciso in mente: quello di Dusan Vlahovic, classe 2000, attaccante serbo della Juventus.

"Dusan Vlahovic è ancora il principale obiettivo di Max Allegri come nuovo attaccante del Milan", ha scritto Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

"Vlahovic ha già dato la sua disponibilità ad unirsi al Milan, che è alla finestra per il giocatore della Juventus". Non è tanto il costo del cartellino dell'ex Fiorentina a frenare i rossoneri, quanto l'elevata richiesta di stipendio. Staremo a vedere.

