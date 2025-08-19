Calciomercato Milan, Schira: 'Vlahovic principale obiettivo di Allegri'

Per Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, il Milan e, in particolare, il suo allenatore Allegri, avrebbero un nome ben preciso in mente: quello di Dusan Vlahovic , classe 2000 , attaccante serbo della Juventus .

" Dusan Vlahovic è ancora il principale obiettivo di Max Allegri come nuovo attaccante del Milan ", ha scritto Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

"Vlahovic ha già dato la sua disponibilità ad unirsi al Milan, che è alla finestra per il giocatore della Juventus". Non è tanto il costo del cartellino dell'ex Fiorentina a frenare i rossoneri, quanto l'elevata richiesta di stipendio. Staremo a vedere.