Manna ha avuto, ieri, un primo contatto diretto per capire la fattibilità dell'operazione, che anche gli azzurri così come i rossoneri vorrebbero fare con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Quali vantaggi avrebbe il Napoli rispetto al Milan? La vetrina della Champions League, la titolarità assicurata almeno nei primi mesi, la presenza in rosa dell'ex compagno di squadra al Manchester United, lo scozzese Scott McTominay.
Milan tagliato fuori, dunque? No, tutt'altro. I rossoneri hanno il vantaggio di essersi mossi prima con il giocatore. Senza, però, aver mandato a dama l'intera operazione. Finora, lungo il percorso per Hojlund, il Milan ha trovato tanti ostacoli. In primis, la volontà del giocatore di spostarsi a titolo definitivo e non in prestito con diritto di riscatto.
Il Milan non spinto sull'acceleratore dopo l'arrivo del Napoli—
E poi la differenza di valutazione, con il Manchester United, sul cartellino, tra prestito oneroso ed eventuale prezzo d’acquisto definitivo. La discesa in campo del Napoli non sembra aver portato i rossoneri a spingere sull’acceleratore, nel tentativo di mantenere il vantaggio.
Il Milan sa di essersi esposto con decisione e chiarezza: ora sono Hojlund e il Manchester United a dovergli andare incontro. In caso contrario, il Diavolo virerà su altri nomi.
