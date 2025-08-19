'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come non ci sia più soltanto il Milan , in Serie A , sulle tracce di Rasmus Hojlund per questa sessione estiva di calciomercato : sul proscenio, infatti, ha fatto prepotentemente irruzione il Napoli . Il club di Aurelio De Laurentiis , nel corso dell'estate, ha prelevato Lorenzo Lucca dall' Udinese e ceduto Giacomo 'Jack' Raspadori e Giovanni Simeone , rispettivamente all' Atlético Madrid e al Torino .

Calciomercato, Hojlund tra Milan e Napoli: il punto

Gli azzuri, di fatto, avevano chiuso il loro calciomercato in entrata alla voce 'centravanti'. Poi, però, Romelu Lukaku ha rimediato un infortunio in amichevole contro l'Olympiacos e, ieri, l'esito degli esami è stato impietoso. 'Big Rom' starà fuori 3-4 mesi e il Napoli, ora, ha un disperato bisogno di un nuovo bomber. Il direttore sportivo, Giovanni Manna, ha una serie di nomi in lista: il primo, come rivelato dalla 'rosea', è proprio quello di Hojlund.