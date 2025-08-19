Calciomercato Milan, ecco chi vuole Allegri per completare il centrocampo

Il calciomercato estivo del Milan è stato, fin qui, a dir poco pirotecnico. Molte cessioni, acquisti mirati, operazioni in entrata e in uscita a getto continuo. Mancano poco più di dieci giorni, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare devono ancora finire di completare l'organico da mettere a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri a pochi giorni dal via al campionato e, con tutta probabilità, verrà toccato nuovamente il reparto di centrocampo. Quello maggiormente rivoluzionato nell'estate rossonera. PROSSIMA SCHEDA
Il Milan potrebbe fare un altro innesto a centrocampo, dopo aver praticamente rivoluzionato il reparto da inizio stagione. Le ultime news
