Calciomercato Milan, beffa Hojlund? Vlahovic principale alternativa. Poi …

Calciomercato Milan, sfuma Hojlund? Altri tre nomi sul taccuino di Tare
Rasmus Hojlund, obiettivo di calciomercato del Milan, è corteggiato anche dal Napoli. Se non dovesse arrivare, occhio a queste alternative
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, alla ricerca di un attaccante centrale in questa finestra di calciomercato, abbia incontrato - a sorpresa - il Napoli sulla sua strada nella trattativa per Rasmus Hojlund del Manchester United.

Calciomercato Milan, chi arriverebbe se saltasse Hojlund? Le ultime

Questo perché, con l'infortunio muscolare che terrà fuori causa Romelu Lukaku per vari mesi, gli azzurri si sono catapultati sul danese ex Atalanta. Se dovesse sfumare Hojlund su chi potrebbe andare il Milan? Per la 'rosea', è sempre in piedi l'opzione Nicolas Jackson del Chelsea.

Il prezzo del cartellino del senegalese, classe 2001, per la cessione a titolo definitivo è alto: superiore ai 50 milioni di euro. Ma se i 'Blues' aprissero al prestito potrebbe rappresentare una buona soluzione. C'è anche l'opzione Breel Embolo, classe 1997, di proprietà del Monaco: la ravvicinata scadenza del contratto con il club del Principato (30 giugno 2026) abbassa il valore del suo cartellino sotto i 15 milioni di euro.

Vlahovic principale alternativa al danese: ecco perché 

Per il quotidiano sportivo nazionale, però, la prima alternativa a Hojlund è Dusan Vlahovic della Juventus. Conosce meglio la Serie A rispetto agli altri e il costo potrebbe essere accessibile se i bianconeri lo considerassero definitivamente fuori dal gruppo nei prossimi giorni. Il Milan, però, ha fretta e vorrebbe tagliare il traguardo del nuovo attaccante già in settimana, prima della sfida di campionato contro la Cremonese. Ci riuscirà? In caso contrario, resterebbe una seconda settimana a disposizione per trattare.

