Calciomercato Milan, sfuma Hojlund? Altri tre nomi sul taccuino di Tare

Per il quotidiano sportivo nazionale, però, la prima alternativa a Hojlund è Dusan Vlahovic della Juventus. Conosce meglio la Serie A rispetto agli altri e il costo potrebbe essere accessibile se i bianconeri lo considerassero definitivamente fuori dal gruppo nei prossimi giorni. Il Milan, però, ha fretta e vorrebbe tagliare il traguardo del nuovo attaccante già in settimana, prima della sfida di campionato contro la Cremonese. Ci riuscirà? In caso contrario, resterebbe una seconda settimana a disposizione per trattare.