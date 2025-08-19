Calciomercato Milan, sfuma Hojlund? Altri tre nomi sul taccuino di Tare

Il prezzo del cartellino del senegalese, classe 2001, per la cessione a titolo definitivo è alto: superiore ai 50 milioni di euro. Ma se i 'Blues' aprissero al prestito potrebbe rappresentare una buona soluzione. C'è anche l'opzione Breel Embolo, classe 1997, di proprietà del Monaco: la ravvicinata scadenza del contratto con il club del Principato (30 giugno 2026) abbassa il valore del suo cartellino sotto i 15 milioni di euro.
Vlahovic principale alternativa al danese: ecco perché—
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la richiesta di Allegri come colpo 'last minute' >>>
Per il quotidiano sportivo nazionale, però, la prima alternativa a Hojlund è Dusan Vlahovic della Juventus. Conosce meglio la Serie A rispetto agli altri e il costo potrebbe essere accessibile se i bianconeri lo considerassero definitivamente fuori dal gruppo nei prossimi giorni. Il Milan, però, ha fretta e vorrebbe tagliare il traguardo del nuovo attaccante già in settimana, prima della sfida di campionato contro la Cremonese. Ci riuscirà? In caso contrario, resterebbe una seconda settimana a disposizione per trattare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA