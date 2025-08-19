Milan, oggi la verità sull’infortunio di Leao: sabato giocherà Giménez

Anche nel caso in cui gli esami dovessero evidenziare un piccolo problema, Leao non correrà alcun rischio e salterà la sfida di campionato contro i grigiorossi di Davide Nicola. La presenza del numero 10 lusitano in Milan-Cremonese è in bilico, anche perché il polpaccio è un muscolo molto delicato al quale, in casa Milan, hanno spesso pagato dazio.
Il 'Bebote' ha dato a Pulisic l'assist del 2-0 in Milan-Bari—
Per il quotidiano romano, Giménez è il favorito alla sostituzione di Leao in Milan-Cremonese per giocare al fianco di Christian Pulisic, al quale il 'Bebote' ha fornito domenica scorsa l'assist per il gol del 2-0 in Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026.
