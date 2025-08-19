Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, oggi la verità sull’infortunio di Leao: sabato giocherà Giménez

ULTIME MILAN NEWS

Milan, oggi la verità sull’infortunio di Leao: sabato giocherà Giménez

Milan, oggi la verità sull'infortunio di Leao: sabato giocherà Giménez
Rafael Leao molto probabilmente fuori causa per Milan-Cremonese: toccherà al 'Bebote', Santiago Giménez, giocare in attacco sabato sera
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, proiettandosi su Milan-Cremonese di sabato 23 agosto, alle ore 20:45, a 'San Siro', debutto del Diavolo di Massimiliano Allegri nella Serie A 2025-2026, ha parlato di Rafael Leao e Santiago Giménez.

Milan, Leao out contro la Cremonese? Spazio a Giménez

—  

In giornata, infatti, Leao si sottoporrà agli esami strumentali per stabilire l'entità dell'infortunio muscolare al polpaccio e gli eventuali tempi di recupero. Per il 'CorSport', dallo staff medico rossonero non filtra pessimismo. La parola d'ordine, però, è cautela.

LEGGI ANCHE

Anche nel caso in cui gli esami dovessero evidenziare un piccolo problema, Leao non correrà alcun rischio e salterà la sfida di campionato contro i grigiorossi di Davide Nicola. La presenza del numero 10 lusitano in Milan-Cremonese è in bilico, anche perché il polpaccio è un muscolo molto delicato al quale, in casa Milan, hanno spesso pagato dazio.

Il 'Bebote' ha dato a Pulisic l'assist del 2-0 in Milan-Bari

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la richiesta di Allegri come colpo 'last minute' >>>

Per il quotidiano romano, Giménez è il favorito alla sostituzione di Leao in Milan-Cremonese per giocare al fianco di Christian Pulisic, al quale il 'Bebote' ha fornito domenica scorsa l'assist per il gol del 2-0 in Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA