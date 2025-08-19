Milan, oggi la verità sull’infortunio di Leao: sabato giocherà Giménez

Anche nel caso in cui gli esami dovessero evidenziare un piccolo problema, Leao non correrà alcun rischio e salterà la sfida di campionato contro i grigiorossi di Davide Nicola. La presenza del numero 10 lusitano in Milan-Cremonese è in bilico, anche perché il polpaccio è un muscolo molto delicato al quale, in casa Milan, hanno spesso pagato dazio.