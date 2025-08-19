Milan, oggi gli esami per l’infortunio al polpaccio di Leao: le sensazioni

Okafor pronto a partire, ma ...

Le reali condizioni di Leao, ha commentato il quotidiano generalista, oltre a tenere tutto il mondo rossonero con il fiato sospeso, incidono anche sul mercato. Noah Okafor, infatti, sarebbe pronto per approdare al Leeds United per circa 15 milioni di euro, ma prima di dare il via libera alla cessione dello svizzero il Milan vuole prima conoscere come sta il suo numero 10.