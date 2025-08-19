Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, oggi gli esami per l’infortunio al polpaccio di Leao: le sensazioni

ULTIME MILAN NEWS

Milan, oggi gli esami per l’infortunio al polpaccio di Leao: le sensazioni

Milan, oggi gli esami per l’infortunio al polpaccio di Leao: le sensazioni - immagine 1
Rafael Leao si sottoporrà in giornata agli esami strumentali per stabilire l'entità dell'infortunio al polpaccio rimediato in Milan-Bari
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come, in giornata, Rafael Leao si sottoporrà agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio al polpaccio rimediato domenica sera, in occasione di Milan-Bari di Coppa Italia a 'San Siro'. Per il 'CorSera', la sensazione è che non si tratti di nulla particolarmente grave. Ad ogni modo, come sempre accade in casa rossonera, lo staff medico non intende correre alcun rischio.

Milan, oggi gli esami per l'infortunio di Leao

—  

Se dagli esami dovesse emergere un problema, anche di lieve entità, Leao salterà per precauzione Milan-Cremonese di sabato 23 agosto, ore 20:45, a 'San Siro', debutto della squadra di Massimiliano Allegri nella Serie A 2025-2026. Un vero peccato, per il Milan, perdere Leao adesso. L'attaccante portoghese è stato uno dei rossoneri più in forma durante il pre-campionato.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la richiesta di Allegri come colpo 'last minute' >>>

Okafor pronto a partire, ma ...

—  

Le reali condizioni di Leao, ha commentato il quotidiano generalista, oltre a tenere tutto il mondo rossonero con il fiato sospeso, incidono anche sul mercato. Noah Okafor, infatti, sarebbe pronto per approdare al Leeds United per circa 15 milioni di euro, ma prima di dare il via libera alla cessione dello svizzero il Milan vuole prima conoscere come sta il suo numero 10.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA