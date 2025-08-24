Il Milan ha preso una scelta definitiva su Victor Boniface . L'attaccante nigeriano, nella giornata di venerdì 22 agosto aveva svolto le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina', per poi ottenere l'idoneità sportiva e dirigersi verso il 'Galeazzi' per una terza parte dell'iter. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione sarebbe definitivamente saltato l'arrivo dell'attaccante del Bayer Leverkusen al Diavolo. Da capire, a questo punto, se ci si butterà su Conrad Harder come obiettivo principale e se, oltre a lui, potrebbe arrivare un altro attaccante. Al momento la situazione è in continua evoluzione, ma le prossime ore potrebbero essere importantissime per capire le intenzioni della dirigenza.

Ieri, prima di Milan-Cremonese, il direttore sportivo Igli Tare si era espresso così su Victor Boniface: "Non sono stati supplementi di visite mediche. Sapevamo di tutte le problematiche del passato e stiamo facendo della valutazioni sullo stato di salute del giocatore. Le qualità sono indiscutibili, vogliamo fare la scelta migliore. Discuteremo e insieme all'allenatore decideremo. Deadline? Non vogliamo metterci pressioni, al massimo le mettiamo agli altri".