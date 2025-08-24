Il Milan ha preso una scelta definitiva su Victor Boniface. L'attaccante nigeriano, nella giornata di venerdì 22 agosto aveva svolto le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina', per poi ottenere l'idoneità sportiva e dirigersi verso il 'Galeazzi' per una terza parte dell'iter. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione sarebbe definitivamente saltato l'arrivo dell'attaccante del Bayer Leverkusen al Diavolo. Da capire, a questo punto, se ci si butterà su Conrad Harder come obiettivo principale e se, oltre a lui, potrebbe arrivare un altro attaccante. Al momento la situazione è in continua evoluzione, ma le prossime ore potrebbero essere importantissime per capire le intenzioni della dirigenza.
Ieri, prima di Milan-Cremonese, il direttore sportivo Igli Tare si era espresso così su Victor Boniface: "Non sono stati supplementi di visite mediche. Sapevamo di tutte le problematiche del passato e stiamo facendo della valutazioni sullo stato di salute del giocatore. Le qualità sono indiscutibili, vogliamo fare la scelta migliore. Discuteremo e insieme all'allenatore decideremo. Deadline? Non vogliamo metterci pressioni, al massimo le mettiamo agli altri".
