Calciomercato Milan, Rolfes si espone su Boniface: e chiude la porta a …

Simon Rolfes, DT del Bayer Leverkusen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della 'BILD', prestigioso quotidiano tedesco, soffermandosi in modo particolare su Victor Boniface, che nei giorni scorsi ha svolto le visite mediche con il Milan. Nella giornata odierna il nigeriano è tornato in Germania e già si era capito come fossero basse le chance di vederlo in rossonero. Secondo quanto riferito dal dirigente delle 'Aspirine', quando il ragazzo tornerà, la questione sarà chiusa. Non solo, perché ha anche chiuso alla possibilità di rinegoziare le condizioni del trasferimento. Ecco, dunque, le sue parole.