Calciomercato Milan, Rolfes si espone su Boniface: e chiude la porta a …

Già nella giornata di ieri, sabato 23 agosto, Simon Rolfes si era espresso così su Victor Boniface: "No, non ci sono ancora novità. È a Milano per le visite mediche e vedranno se tutto è a posto - vedremo dopo la partita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
Simon Rolfes, DT del Bayer Leverkusen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della 'BILD', prestigioso quotidiano tedesco, soffermandosi in modo particolare su Victor Boniface, che nei giorni scorsi ha svolto le visite mediche con il Milan. Nella giornata odierna il nigeriano è tornato in Germania e già si era capito come fossero basse le chance di vederlo in rossonero. Secondo quanto riferito dal dirigente delle 'Aspirine', quando il ragazzo tornerà, la questione sarà chiusa. Non solo, perché ha anche chiuso alla possibilità di rinegoziare le condizioni del trasferimento. Ecco, dunque, le sue parole.
"Quando tornerà al Bayer Leverkusen, la questione Milan sarà chiusa. Non è un gran segreto. Le condizioni di Boniface sono migliorate rispetto all'inizio, deve continuare a crescere. Crediamo che possa fare progressi. Ma deve fare questi passi. Rinegoziazione delle condizioni di trasferimento? Non credo che ciò accadrà".
Già nella giornata di ieri, sabato 23 agosto, Simon Rolfes si era espresso così su Victor Boniface: "No, non ci sono ancora novità. È a Milano per le visite mediche e vedranno se tutto è a posto - vedremo dopo la partita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA