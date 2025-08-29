Milan, Nkunku: come potrebbe coesistere con Leao? Le soluzioni

Da qui nascono i dubbi, come potrebbero giocare insieme? Leao e Nkunku sembrano due giocatori che 'pestano' posizioni molto simili in campo, ma se Allegri dovesse continuare con il 3-5-2, potrebbero coesistere in avanti con un attacco molto particolare, magari senza punta di boa. Nkunku potrebbe restare più al centro con Leao che si potrebbe allargare sulla sua amata fascia. Con un possibile attacco a tre, Nkunku potrebbe giocare come falso nueve, come esterno destro e anche dietro la punta. Starà ad Allegri trovare al chiave giusta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA