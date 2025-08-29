Pianeta Milan
Milan, Nkunku: come potrebbe coesistere con Leao? Le soluzioni

Milan, Nkunku si appresta a diventare un nuovo attaccante rossonero. Il francese è in arrivo dal Chelsea per una cifra che dovrebbe essere di 37 milioni più 5 di bonus. Un costo davvero importante per il Diavolo che quindi fa pensare a un ruolo da titolare per il francese. Come potrebbe giocare nell'attacco rossonero? Come potrebbe giocare con Leao? Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato le prestazioni dei due giocatori durante la scorsa stagione.

Milan, Nkunku con Leao?

Andiamo a vedere i numeri il confronto tra i due attaccanti grazie alle statistiche di 'SofaScore' e 'Opta' per PianetaMilan. Nella stagione passata Leao ha giocato di più soprattutto dal primo minuto. Per Nkunku più gol, ma Rafa vince di poco il confronto se si vanno a sommare reti e assist. Il portoghese vince il confronto per quanto riguarda le gradi occasioni create: 16 contro 8. Vantaggio per Leao anche per quanto riguarda i passaggi in zona offensiva, i tiri e i dribbling riusciti. Molto simile la percentuale per quanto riguarda i duello vinti. Il confronto molto interessante è quello che riguarda la heatmap dei due giocatori. Leao ha giocato decisamente di più a sinistra, con Nkunku più a tutto campo, ma comunque con una tendenza verso la fascia sinistra. Molto simili le mappe in area di rigore avversaria.

Da qui nascono i dubbi, come potrebbero giocare insieme? Leao e Nkunku sembrano due giocatori che 'pestano' posizioni molto simili in campo, ma se Allegri dovesse continuare con il 3-5-2, potrebbero coesistere in avanti con un attacco molto particolare, magari senza punta di boa. Nkunku potrebbe restare più al centro con Leao che si potrebbe allargare sulla sua amata fascia. Con un possibile attacco a tre, Nkunku potrebbe giocare come falso nueve, come esterno destro e anche dietro la punta. Starà ad Allegri trovare al chiave giusta.

