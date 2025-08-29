Milan, Nkunku: come potrebbe coesistere con Leao? Le soluzioni

Milan, Nkunku e Leao possono giocare insieme? Il francese è pronto a diventare un nuovo attaccante rossonero. Ecco la nostra analisi

Milan , Nkunku si appresta a diventare un nuovo attaccante rossonero. Il francese è in arrivo dal Chelsea per una cifra che dovrebbe essere di 37 milioni più 5 di bonus . Un costo davvero importante per il Diavolo che quindi fa pensare a un ruolo da titolare per il francese. Come potrebbe giocare nell'attacco rossonero? Come potrebbe giocare con Leao ? Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato le prestazioni dei due giocatori durante la scorsa stagione.

Andiamo a vedere i numeri il confronto tra i due attaccanti grazie alle statistiche di 'SofaScore' e 'Opta' per PianetaMilan. Nella stagione passata Leao ha giocato di più soprattutto dal primo minuto. Per Nkunku più gol, ma Rafa vince di poco il confronto se si vanno a sommare reti e assist. Il portoghese vince il confronto per quanto riguarda le gradi occasioni create: 16 contro 8. Vantaggio per Leao anche per quanto riguarda i passaggi in zona offensiva, i tiri e i dribbling riusciti. Molto simile la percentuale per quanto riguarda i duello vinti. Il confronto molto interessante è quello che riguarda la heatmap dei due giocatori. Leao ha giocato decisamente di più a sinistra, con Nkunku più a tutto campo, ma comunque con una tendenza verso la fascia sinistra. Molto simili le mappe in area di rigore avversaria.