VIDEO – Milan, Nkunku è arrivato in hotel: le immagini | PM

L'ottavo colpo del mercato rossonero è appena arrivato nell'hotel di Milano dove alloggerà stanotte. Christopher Nkunku è ad un passo dal diventare un giocatore del Milan

Christopher Nkunku è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante francese in arrivo dal Chelsea, è appena arrivato in hotel a Milano ed è pronto a vestire la maglia rossonera. Domani visite mediche e poi la firma sul contratto con i rossoneri. Il video del nostro inviato Stefano Bressi.