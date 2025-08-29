Milan, Nkunku è arrivato in città! Dovbyk più vicino? Le ultime | PM News

Ecco le ultimissime notizie di oggi sul Milan. Nkunku è appena arrivato in città, domani visite e firma. Dovbyk è più vicino?

Redazione PM 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 00:48)

Giornata importantissima per il calciomercato del Milan. Da poco più di un'ora è arrivato a Milano Christopher Nkunku. L'attaccante francese arriva dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus. Un investimento importante della società rossonera per un tuttofare del reparto offensivo. Domani Nkunku è atteso dalle visite mediche, dall'idoneità sportiva e dalla firma sul contratto a Casa Milan. Per lui è pronto un contratto fino a giugno 2030. Il giocatore si trasferirà in rossonero a titolo definitivo.

Nkunku quasi ufficiale, e poi? — Ma non è finita qui, ci sono tantissime altre notizie riguardanti il calciomercato e non solo.