Milan, Nkunku è arrivato in città! Dovbyk più vicino? Le ultime | PM News

Inoltre, oggi alle 20.45 al 'Via del Mare', andrà in scena la seconda giornata di Serie A: Lecce-Milan. I rossoneri sono tenuti a riscattarsi dopo il brutto esordio con sconfitta contro la neopromossa Cremonese. In proposito, bisogna segnalare una brutta tegola per Allegri: Pulisic dovrebbe con ogni probabilità dare forfait a causa di un problema a una caviglia. Al suo posto, Saelemaekers assisterà Gimenez in avanti, mentre Musah dovrebbe prendersi la maglia da titolare come laterale destro a tutta fascia.
Infine, a proposito del centrocampista statunitense, resterà al Milan? Su di lui si è registrato il forte interesse dell'Atalanta. Ora, però, anche in seguito al brutto infortunio occorso ad Ardon Jashari, Musah potrebbe rimanere in rossonero. D'altronde, Allegri ha sempre dimostrato di apprezzarlo per disponibilità e duttilità.
