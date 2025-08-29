Milan, Nkunku è arrivato in città! Dovbyk più vicino? Le ultime | PM News

Pianeta Milan
Ecco le ultimissime notizie di oggi sul Milan. Nkunku è appena arrivato in città, domani visite e firma. Dovbyk è più vicino?
Giornata importantissima per il calciomercato del Milan. Da poco più di un'ora è arrivato a Milano Christopher Nkunku. L'attaccante francese arriva dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus. Un investimento importante della società rossonera per un tuttofare del reparto offensivo. Domani Nkunku è atteso dalle visite mediche, dall'idoneità sportiva e dalla firma sul contratto a Casa Milan. Per lui è pronto un contratto fino a giugno 2030. Il giocatore si trasferirà in rossonero a titolo definitivo.

Nkunku quasi ufficiale, e poi?

Ma non è finita qui, ci sono tantissime altre notizie riguardanti il calciomercato e non solo.

Tra le altre news occorre includere quella riguardante Artem Dovbyk. Sarà il centravanti della Roma il nuovo 'numero 9' di Massimiliano Allegri al Milan? Le voci sul suo conto sono sempre più insistenti, nonché gli accostamenti di questo calciatore ai colori rossoneri. Si attendono sviluppi.

Inoltre, oggi alle 20.45 al 'Via del Mare', andrà in scena la seconda giornata di Serie A: Lecce-Milan. I rossoneri sono tenuti a riscattarsi dopo il brutto esordio con sconfitta contro la neopromossa Cremonese. In proposito, bisogna segnalare una brutta tegola per Allegri: Pulisic dovrebbe con ogni probabilità dare forfait a causa di un problema a una caviglia. Al suo posto, Saelemaekers assisterà Gimenez in avanti, mentre Musah dovrebbe prendersi la maglia da titolare come laterale destro a tutta fascia.

Infine, a proposito del centrocampista statunitense, resterà al Milan? Su di lui si è registrato il forte interesse dell'Atalanta. Ora, però, anche in seguito al brutto infortunio occorso ad Ardon Jashari, Musah potrebbe rimanere in rossonero. D'altronde, Allegri ha sempre dimostrato di apprezzarlo per disponibilità e duttilità.

