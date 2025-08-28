Pianeta Milan
Milan, peggio dell'anno scorso? Ecco l'analisi di Ambrosini

Ambrosini intervistato dal Corriere della Sera: tra i tanti temi anche la partenza disastrosa contro la Cremonese. Pesano le cessioni?
Francesco De Benedittis

Massimo Ambrosini, ex campione rossonero e oggi opinionista DAZN, è stato intervistato da Monica Colombo per il Corriere della Sera. Nel corso della lunga intervista ha parlato molto di Milan.

Tra i tanti temi affrontati, l’ex centrocampista si è soffermato anche sulla falsa partenza dei rossoneri contro la Cremonese. Un'esordio disastroso, che a detta di molti - compreso Ambrosini - è frutto di un Milan peggiore di quello visto l'anno scorso.

Milan, Ambrosini: "L'assenza di Theo Hernandez e Reijnders si è fatta sentire"

L'ex centrocampista rossonero ha poi analizzato quanto la cessione di giocatori importanti come Theo Hernandez, Tijjani Reijnders e altri abbia influito sulla prestazione. Ecco le sue parole.

Il Milan invece sembra la grande che ha iniziato peggio. È d’accordo? "Sì. L’assenza di Theo e di altri giocatori importanti si è fatta sentire. Alcuni sostengono che la squadra di oggi sia più debole di quella dello scorso anno.

Io dico che è presto per dare giudizi, anche perché il mercato è ancora aperto. Però, al momento, Inter e Napoli sono superiori, Juventus compresa".

© RIPRODUZIONE RISERVATA