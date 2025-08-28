Milan, peggio dell’anno scorso? Ecco l’analisi di Ambrosini

Milan, Ambrosini: "L'assenza di Theo Hernandez e Reijnders si è fatta sentire" — L'ex centrocampista rossonero ha poi analizzato quanto la cessione di giocatori importanti come Theo Hernandez, Tijjani Reijnders e altri abbia influito sulla prestazione. Ecco le sue parole.

Il Milan invece sembra la grande che ha iniziato peggio. È d’accordo? "Sì. L’assenza di Theo e di altri giocatori importanti si è fatta sentire. Alcuni sostengono che la squadra di oggi sia più debole di quella dello scorso anno.

Io dico che è presto per dare giudizi, anche perché il mercato è ancora aperto. Però, al momento, Inter e Napoli sono superiori, Juventus compresa".