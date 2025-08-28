Modric: “Il Milan è un club enorme, deve avere la mentalità per vincere”

Cosa dà e cosa cerca Modric dall'esperienza al Milan? "Prima di tutto, arrivo con grande rispetto, per tutti: per i giocatori, per gli allenatori, per la società in generale. E quello che cerco di portare è quello che ho sempre fatto in tutta la mia carriera: dando sempre tutto. Per la squadra, dando tutto per i miei compagni perché vogliamo vincere. E quello che voglio portare lì è questo: vincere, aiutare i miei compagni di squadra in ogni aspetto, lavorare sodo per guadagnarmi un posto in squadra, lavorare sodo ogni giorno, vedere cosa si aspetta l’allenatore da me e cosa posso dare alla squadra. E sì, queste sono le cose che cerco".

Sul numero di maglia: "Ho indossato per molti anni il numero 10 ed ero legato a questo numero, ma mi piace anche il numero 14 e lo indossavo in Croazia all’inizio. Dopo, quando sono andato al Tottenham, mi è piaciuto questo numero. So che al Milan il numero 10 appartiene a un grande giocatore come Rafael Leão, che è il presente e il futuro del Milan. Non era gratis, ho dovuto sceglierne uno e ho scelto il 14 perché mi piace davvero, perché l’ho indossato in nazionale all’inizio della mia carriera e poi al Tottenham, e si abbinava bene a me. Spero che lo indossi anche qui".

Il suo slogan è “le cose migliori non arrivano mai facilmente”: "Sì, è come dire il mio motto. Ma perché l’ho sperimentato così tante volte nella mia carriera. Sai che niente può arrivare facilmente. Nella vita devi lavorare sodo, devi lottare, non mollare mai. Ed è per questo che mi piace questa frase, che le cose migliori non arrivano mai facilmente: devi davvero impegnarti per ottenerle, e solo così puoi ottenere grandi risultati, con duro lavoro e con impegno ogni giorno, prima in allenamento e poi in partita".

A cosa deve puntare il Milan? Nel calcio, in generale, ho ottenuto molte più cose di quante mi aspettassi nella mia vita. Ma non sono mai soddisfatto. Voglio sempre di più, soprattutto a livello professionale, perché quando vinci qualcosa e provi questa sensazione, vuoi ripeterla. Ed è per questo che ho ancora fame e voglia di vincere, soprattutto ora al Milan. Perché il Milan è un club enorme, un grande club, e deve avere la mentalità per vincere. Non accontentarsi di qualificarsi per la Champions League o cose del genere: questa dovrebbe essere la normalità. Ciò a cui il Milan deve puntare è vincere titoli ogni anno, ed è questo che voglio qui. Spero che possiamo riuscirci tutti insieme".