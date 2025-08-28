Milan, Amoruso: “Se Vlahovic vuole essere protagonista deve andare via”

Tra i nuovi acquisti, fa avanzare la candidatura di Bennacer: "Nicolussi Caviglia è un buon acquisto, forse sarebbe stato meglio prendere Bennacer che Pioli già conosce bene e poi perché se la Fiorentina vuole giocare in questo modo, l'algerino ha le caratteristiche giuste per inserirsi meglio nel centrocampo viola".
Vlahovic al Milan? Amoruso vota a favore—
Ecco che cosa ha detto sulla situazione di Vlahovic: "Se vuole essere protagonista deve andare via dalla Juventus. Ha un ingaggio alto, ma se vuole continuità deve abbassarsi lo stipendio e sposare un altro progetto. La Juve dopo l'esosa e fallimentare campagna acquisti dello scorso anno ha bisogno di una cessione importante e alleggerirsi di un giocatore del genere".
Il Milan resta tra le principali candidate per essere la nuova squadra di Dusan. Allegri, che lo ha già allenato a Torino, lo aspetta a braccia aperte per completare il suo reparto offensivo.
