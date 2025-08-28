Milan, Amoruso: “Se Vlahovic vuole essere protagonista deve andare via”

Lorenzo Amoruso ha commentato a TMW Radio la situazione di Vlahovic alle Juventus e l'avvio di stagione della Fiorentina di Pioli, ex Milan

Lorenzo Amoruso , ex calciatore, ha commentato l'avvio di stagione della Fiorentina di Pioli - ex allenatore del Milan - e la situazione riguardante Vlahovic . Lo ha fatto sulle frequenze di TMW Radio, nel corso della trasmissione 'Maracanà'. Di seguito, si riportano le sue parole.

Amoruso: "La Fiorentina prenda Bennacer"

Sull'avvio di stagione della Fiorentina: "Pioli deve farci capire come vuole giocare. Nel precampionato ha sempre giocato a tre punte, all'esordio in campionato s'è presentato con una punta e mezzo. A centrocampo ho visto più gente di quantità che di qualità, Pioli deve capire come sfruttare al massimo le caratteristiche degli attaccanti. A Cagliari c'è stato un passo indietro, la squadra è rimasta in balia dell'avversario. Nel secondo tempo un po' meglio, ma più per demeriti dei sardi. Ho visto una squadra disunita in alcune occasioni, ma siamo alla prima giornata di campionato, difficilmente però penso riuscirai a migliorare una squadra che sembra vincolata ai difetti dello scorso anno. Vediamo cosa porteranno i nuovi acquisti".