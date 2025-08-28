Nkunku vicinissimo, Jashari, Jimenez e l’avvicinamento a Lecce-Milan

Oggi, 28 agosto 2025, siti online e quotidiani hanno dato molto spazio al Milan. I rossoneri si apprestano ad affrontare il Lecce nella seconda giornata di Serie A. In più, come al solito, ci sono state moltissime notizie provenienti dal calciomercato, sia in entrata sia in uscita. Il Milan, infatti, è una delle squadre più attive in Italia in questi ultimi giorni di mercato. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA