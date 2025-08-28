Oggi, 28 agosto 2025, siti online e quotidiani hanno dato molto spazio al Milan. I rossoneri si apprestano ad affrontare il Lecce nella seconda giornata di Serie A. In più, come al solito, ci sono state moltissime notizie provenienti dal calciomercato, sia in entrata sia in uscita. Il Milan, infatti, è una delle squadre più attive in Italia in questi ultimi giorni di mercato. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Nkunku vicinissimo, Jashari, Jimenez e l’avvicinamento a Lecce-Milan
ULTIME MILAN NEWS
Nkunku vicinissimo, Jashari, Jimenez e l’avvicinamento a Lecce-Milan
Le top 5 news del Milan di oggi. Da Nkunku a Jimenez sul calciomercato, dall'infortunio di Jashari all'avvicinamento a Lecce-Milan