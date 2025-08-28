Valentini: “Il Milan è la squadra che ha più problemi ma mi fido di Allegri”

Sul calciomercato: "Il Milan insiste per Rabiot, un vecchio pallino di Allegri. Bisognerà capire cosa ne pensa la madre di Rabiot (ride, ndr)".
La prima giornata di Serie A è stata messa in archivio. Il risultato più clamoroso e inaspettato è stata la sconfitta del Milan contro la Cremonese a San Siro. Un brutto inizio per la squadra di Massimiliano Allegri, che si attendeva di certo tutt'altra prestazione al ritorno sulla panchina del 'Giuseppe Meazza'. Il calciomercato è ancora aperto e i rossoneri potrebbero beneficiare di qualche nuovo innesto. La situazione societaria, però, sembra essere molto confusa e non si può ancora sapere se le richieste del tecnico sul mercato verranno esaudite. A proposito della situazione del club di via Aldo Rossi ha parlato Antonello Valentini a TMW Radio. Di seguito, si riportano le sue parole.
Ecco che cosa ha detto: "Certamente il Milan è la squadra che ha più problemi a prescindere dalla sconfitta con la Cremonese. Più che della società, che ha dimostrato poco negli ultimi anni, mi fido di Allegri che sa perfettamente cosa serve al Milan per entrare nei primi quattro posti".
Sul calciomercato: "Il Milan insiste per Rabiot, un vecchio pallino di Allegri. Bisognerà capire cosa ne pensa la madre di Rabiot (ride, ndr)".
