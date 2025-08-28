Valentini: “Il Milan è la squadra che ha più problemi ma mi fido di Allegri”

La prima giornata di Serie A è stata messa in archivio. Il risultato più clamoroso e inaspettato è stata la sconfitta del Milan contro la Cremonese a San Siro. Un brutto inizio per la squadra di Massimiliano Allegri, che si attendeva di certo tutt'altra prestazione al ritorno sulla panchina del 'Giuseppe Meazza'. Il calciomercato è ancora aperto e i rossoneri potrebbero beneficiare di qualche nuovo innesto. La situazione societaria, però, sembra essere molto confusa e non si può ancora sapere se le richieste del tecnico sul mercato verranno esaudite. A proposito della situazione del club di via Aldo Rossi ha parlato Antonello Valentini a TMW Radio. Di seguito, si riportano le sue parole.