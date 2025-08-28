Milan, Nkunku non è Giroud: ecco cosa può dare ai rossoneri. I numeri …

Milan , Nkunku potrebbe essere il colpo in attacco per i rossoneri. Dopo giorni e tantissimi nomi accostati al Diavolo, il fantasista francese potrebbe essere il giocatore scelto dalla dirigenza. Nkunku potrebbe arrivare dal Chelsea non in prestito, ma a titolo definitivo per una cifra che potrebbe avvicinarsi ai 40 milioni di euro, se non superarla . Restano i dubbi, visto che l'ex Lipsia non è di certo una prima punta tradizionale, un attaccante rapace di area di rigore. Per questo, noi di Pianeta Milan, abbiamo analizzato le sue stagioni con la maglia dei blues.

Andiamo a vedere i numeri dell'attaccante grazie alle statistiche di 'SofaScore' e 'Opta' per PianetaMilan. Nkunku ha giocato 62 partite con il Chelsea dal 2023 al 2025, di cui solo 27 dall'inizio. Per il francese sono 18 gol più 5 assist, per una media di una rete ogni 160 minuti. Quasi un tiro e mezzo di media, 9 grandi occasioni create. 45% di duelli vinti e 3 tocchi di media nell'area avversaria. Andiamo a vedere la heatmap di Nkunku: come possiamo vedere, spesso il francese parte dalla fascia sinistra per poi rientrare verso il centro del campo, ma non è certo l'attaccante boa, la punta alla Giroud che il Milan cerca da inizio mercato.