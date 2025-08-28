Milan, Nkunku non è Giroud: ecco cosa può dare ai rossoneri. I numeri …

Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Milan, Nkunku potrebbe essere il colpo in attacco per i rossoneri. Il francese potrebbe essere molto utile! Ecco i motivi nella nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan, Nkunku potrebbe essere il colpo in attacco per i rossoneri. Dopo giorni e tantissimi nomi accostati al Diavolo, il fantasista francese potrebbe essere il giocatore scelto dalla dirigenza. Nkunku potrebbe arrivare dal Chelsea non in prestito, ma a titolo definitivo per una cifra che potrebbe avvicinarsi ai 40 milioni di euro, se non superarla. Restano i dubbi, visto che l'ex Lipsia non è di certo una prima punta tradizionale, un attaccante rapace di area di rigore. Per questo, noi di Pianeta Milan, abbiamo analizzato le sue stagioni con la maglia dei blues.

Milan, Nkunku quello che serve in attacco? 

—  

Andiamo a vedere i numeri dell'attaccante grazie alle statistiche di 'SofaScore' e 'Opta' per PianetaMilan. Nkunku ha giocato 62 partite con il Chelsea dal 2023 al 2025, di cui solo 27 dall'inizio. Per il francese sono 18 gol più 5 assist, per una media di una rete ogni 160 minuti. Quasi un tiro e mezzo di media, 9 grandi occasioni create. 45% di duelli vinti e 3 tocchi di media nell'area avversaria. Andiamo a vedere la heatmap di Nkunku: come possiamo vedere, spesso il francese parte dalla fascia sinistra per poi rientrare verso il centro del campo, ma non è certo l'attaccante boa, la punta alla Giroud che il Milan cerca da inizio mercato.

Nonostante non sia la prima punta di peso, Nkunku potrebbe essere molto utile alla causa del Milan. Abbiamo visto contro la Cremonese, Allegri non aveva nessun cambio offensivo dalla panchina tolto Chukwueze. Il nigeriano sarebbe a un passo dal Fulham. Nkunku sarebbe un giocatore perfetto per fare la seconda punta, il vice Leao e anche partire da destra in determinate circostanze.

La classe è indiscutibile, così come il talento e la capacità di segnare (tanti gol anche col Chelsea nonostante le difficoltà). Quello che è certo è che non basterebbe: il Milan dovrebbe comunque chiudere un attaccante di peso, un bomber alla Giroud.

