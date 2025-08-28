Calciomercato Milan, Nkunku: si chiude a questa cifra? C’è la chiave

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Nkunku potrebbe essere il colpo in attacco per i rossoneri. Il Diavolo, infatti, potrebbe cercare l'accordo col Chelsea
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Christopher Nkunku, come scrive Gazzetta.it, sarebbe il grande obiettivo del calciomercato del Milan. L'intenzione sarebbe quella di trovare l'accordo col Chelsea nella prossime ore. Le cifre? Il Milan vorrebbe chiudere per 35-40 milioni, ma la chiusura potrebbe arrivare a quota 45. Secondo la rosea, la chiave sarebbe Nkunku stesso: con il francese ci sarebbe già l'accordo che potrebbe essere sotto quota 5 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Nkunku: si cerca l'accordo

Secondo il quotidiano, il Milan potrebbe chiudere due attaccanti in questi ultimi giorni di calciomercato. Il secondo nome sarebbe quello di Artem Dovbyk, ma la Roma dovrebbe prima trovare un sostituto adeguato. In cinque giorni, non semplicissimo ma certo non impossibile. Tutta da definire la formula dell'operazione.

