Calciomercato Milan, Nkunku: si chiude a questa cifra? C’è la chiave

Christopher Nkunku, come scrive Gazzetta.it, sarebbe il grande obiettivo del calciomercato del Milan. L'intenzione sarebbe quella di trovare l'accordo col Chelsea nella prossime ore. Le cifre? Il Milan vorrebbe chiudere per 35-40 milioni, ma la chiusura potrebbe arrivare a quota 45. Secondo la rosea, la chiave sarebbe Nkunku stesso: con il francese ci sarebbe già l'accordo che potrebbe essere sotto quota 5 milioni di euro.