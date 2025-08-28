Calciomercato, Romano: 'Il Milan ha chiesto le condizioni per Akanji'

Il Milan è a caccia di un difensore centrale in queste battute finali del calciomercato estivo e avrebbe messo nel mirino Manuel Akanji. Classe 1995, svizzero, ex Basilea e Borussia Dortmund, Akanji è in forza al Manchester City di Pep Guardiola dal 2022, punto di forza della retroguardia dei 'Citizens'.