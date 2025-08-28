Calciomercato, Romano: 'Il Milan ha chiesto le condizioni per Akanji'

Pianeta Milan
Calciomercato, Milan su Akanji: la conferma di Romano. Ecco le alternative

Manuel Akanji, classe 1995, centrale svizzero del Manchester City, rinforzo 'last minute' di calciomercato per la difesa del Milan?
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan è a caccia di un difensore centrale in queste battute finali del calciomercato estivo e avrebbe messo nel mirino Manuel Akanji. Classe 1995, svizzero, ex Basilea e Borussia Dortmund, Akanji è in forza al Manchester City di Pep Guardiola dal 2022, punto di forza della retroguardia dei 'Citizens'.

Sotto contratto con gli inglesi fino al 30 giugno 2027, il difensore di origini nigeriane non è più ritenuto indispensabile e può partire in questa sessione ad un cifra ragionevole. Secondo Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato, il Milan si sarebbe già mosso con il Manchester City sondando il terreno per il loro numero 25.

"Il Milan ha chiesto le condizioni dell'affare per Manuel Akanji, ma nessuna offerta ufficiale finora", ha scritto Romano in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. "È uno dei tre nomi sulla shortlist per il difensore centrale - ha poi rivelato il giornalista sportivo -. Il Galatasaray era d'accordo per un'operazione da 15 milioni di sterline (pari a circa 17 milioni di euro) con il Manchester City, ma non con il giocatore per ora".

Per 'La Gazzetta dello Sport', Akanji può diventare una pista concreta per il Milan, ma occhio, sullo sfondo, anche all'idea Andreas Christensen (Barcellona). Infine, il 'Corriere dello Sport' giudica sempre piste praticabili quelle che portano a Caleb Okoli (Leicester City), Merih Demiral (Al-Ahli) e Berat Djimsiti (Atalanta); improbabile, invece, l'arrivo di Kim Min-Jae (Bayern Monaco), che ha uno stipendio molto alto.

