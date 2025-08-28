Calciomercato, Romano: 'Il Milan ha chiesto le condizioni per Akanji'

"Il Milan ha chiesto le condizioni dell'affare per Manuel Akanji, ma nessuna offerta ufficiale finora", ha scritto Romano in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. "È uno dei tre nomi sulla shortlist per il difensore centrale - ha poi rivelato il giornalista sportivo -. Il Galatasaray era d'accordo per un'operazione da 15 milioni di sterline (pari a circa 17 milioni di euro) con il Manchester City, ma non con il giocatore per ora".
Per 'La Gazzetta dello Sport', Akanji può diventare una pista concreta per il Milan, ma occhio, sullo sfondo, anche all'idea Andreas Christensen (Barcellona). Infine, il 'Corriere dello Sport' giudica sempre piste praticabili quelle che portano a Caleb Okoli (Leicester City), Merih Demiral (Al-Ahli) e Berat Djimsiti (Atalanta); improbabile, invece, l'arrivo di Kim Min-Jae (Bayern Monaco), che ha uno stipendio molto alto.
