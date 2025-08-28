Calciomercato Milan, anche Dovbyk oltre a Nkunku? Sì, a due condizioni

Pianeta Milan
Calciomercato, Dovbyk con Nkunku: l’idea del Milan, le esigenze della Roma

Artem Dovbyk, centravanti della Roma, potrebbe finire al Milan in questo calciomercato estivo a prescindere dall'arrivo di Christopher Nkunku
Nelle ultime ore di calciomercato il Milan ha accelerato con il Chelsea nei negoziati per l'acquisizione del cartellino dell'attaccante francese Christopher Nkunku a titolo definitivo. Si parla di un'operazione da 40 milioni di euro, bonus inclusi, con contratto di cinque anni (scadenza 30 giugno 2030) da 5 milioni di euro netti a stagione di stipendio più bonus per il classe 1997 ex PSG e RB Lipsia.

Calciomercato Milan, si punta anche Dovbyk della Roma

Nkunku, però, potrebbe non essere l'unico attaccante ad approdare alla corte di Massimiliano Allegri. Benché, infatti, il giocatore dei 'Blues' in carriera abbia anche giocato da prima punta, non è proprio il suo ruolo naturale. Allegri vuole un centravanti di peso, un 9 puro, da area di rigore e, per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan si sarebbe informato, a tal proposito, sulla situazione di Artem Dovbyk.

Classe 1997, ucraino, autore di 25 gol e 10 assist in 41 partite con il Girona nella stagione 2023-2024, si è solo parzialmente ripetuto nel suo primo anno nella Capitale, con 17 gol e 4 assist in 45 partite. L'idea del Milan è provare a prendere Dovbyk in prestito: strada non semplice, ma non impossibile. Il giocatore, infatti, dopo l'arrivo di Evan Ferguson, non è più una prima scelta della Roma.

La Roma dovrebbe trovare un sostituto dell'ucraino prima di liberarlo

Il problema, secondo la 'rosea', per il Milan è la reazione a catena. La Roma, per liberare Dovbyk, dovrebbe trovare un altro attaccante in poche, convulse ore di calciomercato. Succederà?

