Calciomercato Milan, anche Dovbyk oltre a Nkunku? Sì, a due condizioni

Classe 1997, ucraino, autore di 25 gol e 10 assist in 41 partite con il Girona nella stagione 2023-2024, si è solo parzialmente ripetuto nel suo primo anno nella Capitale, con 17 gol e 4 assist in 45 partite. L'idea del Milan è provare a prendere Dovbyk in prestito: strada non semplice, ma non impossibile. Il giocatore, infatti, dopo l'arrivo di Evan Ferguson, non è più una prima scelta della Roma.