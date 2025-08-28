Calciomercato Milan, anche Dovbyk oltre a Nkunku? Sì, a due condizioni

Classe 1997, ucraino, autore di 25 gol e 10 assist in 41 partite con il Girona nella stagione 2023-2024, si è solo parzialmente ripetuto nel suo primo anno nella Capitale, con 17 gol e 4 assist in 45 partite. L'idea del Milan è provare a prendere Dovbyk in prestito: strada non semplice, ma non impossibile. Il giocatore, infatti, dopo l'arrivo di Evan Ferguson, non è più una prima scelta della Roma.
La Roma dovrebbe trovare un sostituto dell'ucraino prima di liberarlo—
Il problema, secondo la 'rosea', per il Milan è la reazione a catena. La Roma, per liberare Dovbyk, dovrebbe trovare un altro attaccante in poche, convulse ore di calciomercato. Succederà?
